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2024 Ramazan Bayramı tatilinde uzun yola çıkacaklara dikkat! 150 bin liralık masraf çıkabilir!

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Uzmanı uyarıyor! 2024 Ramazan Bayramı tatilinde geçireceğiniz iyi vakit burnunuzdan gelmesin! Eğer bunu kontrol ettirmeden yola çıkarsanız büyük masraf açabilirsiniz. Aracınızın hangi kontrollerini yaptırmanız gerektiği haberimizde…

2024 Ramazan Bayramı tatilinde uzun yola çıkacaklara dikkat! 150 bin liralık masraf çıkabilir! mask
2024 Ramazan Bayramı tatilinde uzun yola çıkacaklara dikkat! 150 bin liralık masraf çıkabilir!
2024 Ramazan Bayramı tatilinde uzun yola çıkacaklara dikkat! 150 bin liralık masraf çıkabilir!
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Bu uyarılara kulak verin

2024 Ramazan Bayramı tatilinde uzun yola çıkacaklara dikkat! 150 bin liralık masraf çıkabilir!

2024 Ramazan Bayramı’nın 9 günlük tatili geldi. Eğer bayram gibi bayram, tatil gibi tatil yapmak istiyorsanız uzmanın sözlerine kulak verin… Bayram tatilinde yola çıkacaklara altın değerinde tavsiyeler haberimizde…

150 bin TL masraf kapıda

2024 Ramazan Bayramı tatilinde uzun yola çıkacaklara dikkat! 150 bin liralık masraf çıkabilir!

Ramazan Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak sürücüler için oto bakım ustası Hasan Balta'dan hayati önem taşıyan araç bakım tavsiyeleri. Motor suyu eksikliğinin 150 bin TL'lik masrafa yol açabileceği uyarısıyla, güvenli bir tatil için araç bakımının önemi vurgulanıyor.

Uzun yolculuk yapacaklara kritik uyarılar

2024 Ramazan Bayramı tatilinde uzun yola çıkacaklara dikkat! 150 bin liralık masraf çıkabilir!

9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca milyonlarca vatandaşın araçlarıyla yollara düşmesi bekleniyor. Bu yoğun trafikte, tatilin keyfini kaçırmamak için oto bakım ustası Hasan Balta'dan önemli uyarılar geldi. Balta, özellikle motor suyu gibi hayati önem taşıyan kontrollerin yapılmamasının ciddi maliyetlere yol açabileceğini belirtti.

Araç bakımının önemi ve yapılması gerekenler

2024 Ramazan Bayramı tatilinde uzun yola çıkacaklara dikkat! 150 bin liralık masraf çıkabilir!

Uzun yolculuklar öncesinde araç bakımının önemine dikkat çeken Balta, sürücülerin güvenli bir tatil geçirebilmeleri için araçlarının rutin kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı. Araç bakımının; yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve antifriz kontrolünü içerdiğini, ayrıca dört tekerleğin balatasının ve lastik havalarının da kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Lastik ve rot balans ayarlarının önemi

2024 Ramazan Bayramı tatilinde uzun yola çıkacaklara dikkat! 150 bin liralık masraf çıkabilir!

Hasan Balta, lastik değişikliği ve rot balans ayarlarının uzun yolculuklar için ayrı bir önem taşıdığını belirtti. Lastiklerin yola uygun olması ve rot balans ayarlarının doğru yapılması, aracın yol tutuşunu ve güvenliğini artırarak, olası kazaların önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

Motor suyu ve yağ kontrolü uyarısı

2024 Ramazan Bayramı tatilinde uzun yola çıkacaklara dikkat! 150 bin liralık masraf çıkabilir!

Balta, motor suyu ve yağ seviyesinin kontrol edilmemesinin, yolda kalma riskini artırdığını ve ciddi arızalara neden olabileceğini ifade etti. Motor suyunun eksik olması durumunda aracın hararet yapabileceğini ve bu durumun motor arızasına yol açarak yaklaşık 150 bin TL'lik masraflara neden olabileceğini belirtti.

Güvenli sürüş için bakımın önemi

Uzun yolculuklara çıkacak sürücülerin, güvenli bir sürüş deneyimi için araç bakımını ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayan Balta, bu kontrollerin tatilin kabusa dönüşmemesi için elzem olduğunu söyledi. Araç bakımının, hem sürücü hem de yolcuların güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Tatil öncesi araç kontrolü mutlaka yapılmalı

2024 Ramazan Bayramı tatilinde uzun yola çıkacaklara dikkat! 150 bin liralık masraf çıkabilir!

Ramazan Bayramı tatili öncesinde araçlarını uzun yola hazırlayacak olan vatandaşlara yönelik olarak Balta'nın tavsiyeleri, güvenli ve keyifli bir tatil geçirmenin yolunu gösteriyor. Motor suyu, yağ seviyesi, lastikler ve rot balans ayarları gibi temel kontrollerin yapılması, yolda karşılaşılabilecek olumsuz durumların önüne geçilmesini sağlıyor.

07 Nis 2024 - 22:00 - Güncel

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