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Bolu’nun komşusu Zonguldak Ereğli'de 2 aydır maaş almadıklarını iddia eden işçiler bakın ne yaptı…

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Kaymakamlık binası inşaatında çalışan 25 işçi, iki aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla veryansın etti. Bayram öncesi yaşadıkları mağduriyeti dile getiren işçiler en sonunda bunu yapmak zorunda kaldı…

Bolu’nun komşusu Zonguldak Ereğli'de 2 aydır maaş almadıklarını iddia eden işçiler bakın ne yaptı… mask
Bolu’nun komşusu Zonguldak Ereğli'de 2 aydır maaş almadıklarını iddia eden işçiler bakın ne yaptı…
Bolu’nun komşusu Zonguldak Ereğli'de 2 aydır maaş almadıklarını iddia eden işçiler bakın ne yaptı…
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Ereğli'de inşaat işçilerinden maaş protestosu

Bolu’nun komşusu Zonguldak Ereğli'de 2 aydır maaş almadıklarını iddia eden işçiler bakın ne yaptı…

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir grup inşaat işçisi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Kaymakamlık binasının yapımını üstlenen yüklenici firmanın 25 çalışanı, şantiye önünde "Burada grev var" yazılı pankart açtı.

Maaş krizi işçileri zor durumda bıraktı

Bolu’nun komşusu Zonguldak Ereğli'de 2 aydır maaş almadıklarını iddia eden işçiler bakın ne yaptı…

İşçilerden Fikret Lafçı, Temmuz 2023'ten bu yana projede çalıştıklarını ve maaşlarının sürekli gecikmeli ödendiğini belirtti. Son iki aydır ise hiç maaş alamadıklarını ifade eden Lafçı, bayram öncesinde yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı dile getirdi.

Bayram öncesi mağduriyet

Bolu’nun komşusu Zonguldak Ereğli'de 2 aydır maaş almadıklarını iddia eden işçiler bakın ne yaptı…

Lafçı, maaşlarının yatırılacağına dair verilen sözlerin tutulmadığını ve bayram öncesi çocuklarına alışveriş yapamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını anlattı. İşçiler, maaşlarını almadan inşaat alanını terk etmeyi düşünmediklerini vurguladı.

İşçilerin sabrı tükendi

Bolu’nun komşusu Zonguldak Ereğli'de 2 aydır maaş almadıklarını iddia eden işçiler bakın ne yaptı…

Yaklaşık 8 aydır süren maaş gecikmelerinin ardından, son iki aydır maaş alamayan işçiler, durumun artık kabul edilemez olduğunu belirtti. Şantiye şefinin bir gün önce ortadan kaybolduğunu ve işçileri mağdur bıraktığını ifade ettiler.

Grev kararı ve işçilerin talepleri

Maaşlarını alamayan işçiler, haklarını alana kadar şantiyede grev yapma kararı aldı. İşçiler, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi ve emeklerinin karşılığını almak istiyor.

Ereğli'de inşaat sektöründe gergin bekleyiş

Bolu’nun komşusu Zonguldak Ereğli'de 2 aydır maaş almadıklarını iddia eden işçiler bakın ne yaptı…

Ereğli'deki Kaymakamlık binası inşaatında yaşanan maaş krizi, bölgedeki diğer inşaat projeleri için de endişe yaratıyor. İşçilerin hak arayışı, sektördeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

# VAR

08 Nis 2024 - 07:00 Zonguldak- Güncel

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