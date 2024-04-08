Bolu’nun komşusu Zonguldak Ereğli'de 2 aydır maaş almadıklarını iddia eden işçiler bakın ne yaptı…

Ereğli'de inşaat işçilerinden maaş protestosu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir grup inşaat işçisi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Kaymakamlık binasının yapımını üstlenen yüklenici firmanın 25 çalışanı, şantiye önünde "Burada grev var" yazılı pankart açtı.

Maaş krizi işçileri zor durumda bıraktı

İşçilerden Fikret Lafçı, Temmuz 2023'ten bu yana projede çalıştıklarını ve maaşlarının sürekli gecikmeli ödendiğini belirtti. Son iki aydır ise hiç maaş alamadıklarını ifade eden Lafçı, bayram öncesinde yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı dile getirdi.

Bayram öncesi mağduriyet

Lafçı, maaşlarının yatırılacağına dair verilen sözlerin tutulmadığını ve bayram öncesi çocuklarına alışveriş yapamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını anlattı. İşçiler, maaşlarını almadan inşaat alanını terk etmeyi düşünmediklerini vurguladı.

İşçilerin sabrı tükendi

Yaklaşık 8 aydır süren maaş gecikmelerinin ardından, son iki aydır maaş alamayan işçiler, durumun artık kabul edilemez olduğunu belirtti. Şantiye şefinin bir gün önce ortadan kaybolduğunu ve işçileri mağdur bıraktığını ifade ettiler.

Grev kararı ve işçilerin talepleri

Maaşlarını alamayan işçiler, haklarını alana kadar şantiyede grev yapma kararı aldı. İşçiler, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi ve emeklerinin karşılığını almak istiyor.

Ereğli'de inşaat sektöründe gergin bekleyiş

Ereğli'deki Kaymakamlık binası inşaatında yaşanan maaş krizi, bölgedeki diğer inşaat projeleri için de endişe yaratıyor. İşçilerin hak arayışı, sektördeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.