Bolu başta olmak üzere Batı Karadeniz Bölgesi ve 81 ilin genleri Türkiye’deki 2 gen bankasında korunuyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara ve İzmir'de bulunan iki tohum gen bankasında Türkiye'nin bitki örtüsüne ait 120 bin genetik materyalin korunduğunu açıkladı. Bu gen bankaları, Türkiye'nin zengin bitki çeşitliliğini gelecek nesillere taşıyor.

Ankara ve İzmir'de bitki mirasımız koruma altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin zengin bitki çeşitliliğini korumak amacıyla Ankara ve İzmir'de faaliyet gösteren iki tohum gen bankasının önemine dikkat çekti. Bu bankalar, ülkenin biyolojik zenginliklerini gelecek nesillere aktarmak için kritik bir rol oynuyor.

Türkiye tohum gen bankası: Dünya sıralamasında üçüncü

Bakan Yumaklı'nın ziyaret ettiği Ankara'daki Türkiye Tohum Gen Bankası, kapasitesiyle dünyanın üçüncü büyük gen bankası olarak öne çıkıyor. Burada, Türkiye'nin çeşitli bitki türlerine ait tohumlar titizlikle tasnif edilip analiz ediliyor, geleceğimiz bu şekilde koruma altına alınıyor.

120 bin genetik materyal güvende

İki gen bankasında toplam 120 bin genetik materyali barındıran Bakanlık, bu sayede Türkiye'nin tarımsal ve doğal zenginliklerini yedekli bir sistemle koruyor. Bu genetik materyaller, hem yurt içinde hem de yurt dışında referans olarak kabul ediliyor.

Gen bankalarının akademik ve araştırma katkıları

Yumaklı, gen bankalarının Türkiye'deki akademik çalışmalara ve inovasyon girişimlerine önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Gıda güvenliği ve biyolojik çeşitliliğin korunması adına bu tesislerin değeri gün geçtikçe artıyor.

Ankara Tohum Gen Bankası'nın yolculuğu

1988 yılında başlayan genetik kaynakların toplanması ve muhafazası çalışmaları, 2010 yılında Türkiye Tohum Gen Bankası'nın açılışıyla taçlandırıldı. Bu banka, Türkiye'nin bitki genetik kaynaklarının korunması, karakterizasyonu ve araştırma projelerine katkısı açısından merkezi bir rol oynuyor.

İzmir'de uluslararası iş birliğiyle koruma çalışmaları

İzmir'deki Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 1964 yılından bu yana bitki genetik kaynaklarının korunması için uluslararası iş birlikleri çerçevesinde çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar, Türkiye'nin tarımsal biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilir kullanımı ve korunması için temel oluşturuyor.

Bu iki gen bankası, Türkiye'nin zengin bitki çeşitliliğini koruyarak, tarımsal araştırmalar ve politikalar için değerli bir kaynak sunuyor. Gelecek nesiller için bu zenginliğin muhafazası, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir görev olarak öne çıkıyor.