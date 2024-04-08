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2024 Ramazan Bayramı tatilinde Bolu’nun kuzeydoğusunda bayram rekoru kırılacak!

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2024 Ramazan Bayramı tatilinde Batı Karadeniz’in yeryüzü cennetlerini barındırdığı, Bolu’nun komşusu Karabük’ün güzide ilçesi Safranbolu’da tüm otellerdeki rezervasyonlar doldu. Bayram tatilinde tüm gözlerin üzerine çekildiği Safranbolu’da otellerde yer kalmadı!

2024 Ramazan Bayramı tatilinde Bolu’nun kuzeydoğusunda bayram rekoru kırılacak! mask
2024 Ramazan Bayramı tatilinde Bolu’nun kuzeydoğusunda bayram rekoru kırılacak!
2024 Ramazan Bayramı tatilinde Bolu’nun kuzeydoğusunda bayram rekoru kırılacak!
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yerli turistlerin akınına uğradı. Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla dikkat çeken ilçede, otellerin doluluk oranı % 100'e ulaştı.

Safranbolu, bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırmaya hazır

2024 Ramazan Bayramı tatilinde Bolu’nun kuzeydoğusunda bayram rekoru kırılacak!

Türkiye'nin kültürel mirası Safranbolu, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla turistlerin ilgi odağı oldu. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bu tarihi ilçe, mimarisi ve kültürel zenginliğiyle yerli turistlerden tam not aldı.

Tarihi dokusuyla zaman yolculuğu

2024 Ramazan Bayramı tatilinde Bolu’nun kuzeydoğusunda bayram rekoru kırılacak!

"Sakin şehir" unvanına sahip Safranbolu, 18. ve 19. yüzyıldan kalma evleri ve Arnavut kaldırımlarıyla ziyaretçilerine adeta bir zaman yolculuğu sunuyor. Cinci Han ve Hamam, Kent Tarihi Müzesi gibi tarihi yapılarıyla göz kamaştırıyor.

Otellerde doluluk oranı %100

2024 Ramazan Bayramı tatilinde Bolu’nun kuzeydoğusunda bayram rekoru kırılacak!

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, bayram tatili dolayısıyla ilçedeki otellerin doluluk oranının %100'e ulaştığını belirtti. Ege ve Akdeniz'deki deniz turizmi sezonunun henüz başlamamış olması, Safranbolu'yu daha da cazip hale getiriyor.

Karaelmas Turistik Ekspres ile tarihe yolculuk

2024 Ramazan Bayramı tatilinde Bolu’nun kuzeydoğusunda bayram rekoru kırılacak!

12 Nisan'da başlayacak olan Karaelmas Turistik Ekspres, bayram tatilinde ilk kez konuklarını Safranbolu'ya taşıyacak. Bu yeni seyahat alternatifi, ilçeye olan ilgiyi daha da artırıyor.

Safranbolu'da bayram yoğunluğuna özel önlemler

2024 Ramazan Bayramı tatilinde Bolu’nun kuzeydoğusunda bayram rekoru kırılacak!

Ergüder, bayram tatilinde beklenen yoğunluğa karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi. Yöneticilerle paylaşılan öneriler arasında, trafiği rahatlatacak yönlendirmeler yer alıyor. Bu önlemlerle, hem ziyaretçilerin hem de yerel halkın rahat bir bayram geçirmesi hedefleniyor.

Dünyada eşi benzeri olmayan bir miras Safranbolu

2024 Ramazan Bayramı tatilinde Bolu’nun kuzeydoğusunda bayram rekoru kırılacak!

Safranbolu, UNESCO ve sakin şehir unvanlarını bir arada taşıyan dünyadaki tek şehir olma özelliğine sahip. Bu iki önemli unvan, ilçenin kültürel ve tarihi mirasının korunmasında büyük bir rol oynuyor. Safranbolu, bu bayram tatilinde de ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya hazır.

# Türkiye, deniz

08 Nis 2024 - 09:00 - Çevre

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