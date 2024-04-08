- Ekonomi

2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu’da bu para hesaplara yatırılıyor…

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'da engelli ve yaşlı vatandaşlara 2,5 Milyon TL'nin üzerinde destek Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayı için engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik toplam 4,8 milyar TL tutarında destek sağlanacağını duyurdu. Bolu'da engelli maaşları için 168.819 TL, yaşlı maaşları için ise 2.301.558,56 TL bütçe ayrıldı.

2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu’da bu para hesaplara yatırılıyor… mask
2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu’da bu para hesaplara yatırılıyor…
2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu’da bu para hesaplara yatırılıyor…
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'da engelli ve yaşlılara büyük destek

2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu’da bu para hesaplara yatırılıyor…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre, Nisan ayında engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik toplam 4,8 milyar TL tutarında maddi destek sağlanacak. Bu kapsamlı yardım programı, engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını ve bağımsız yaşamlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Bolu’da da engelli ve yaşlılara maaş

2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu’da bu para hesaplara yatırılıyor…

Özellikle Bolu'da yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşlar için ayrılan bütçe dikkat çekiyor. Bakan Göktaş'ın verdiği bilgilere göre, Bolu'daki engelli vatandaşlara 168.819 TL, yaşlı vatandaşlara ise 2.301.558,56 TL olmak üzere toplamda 2,5 milyon TL'nin üzerinde bir destek sağlanacak.

Detaylı destek dağılımı

2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu’da bu para hesaplara yatırılıyor…

Bu yardım paketi, yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve 2,2 milyar TL engelli aylıklarını kapsıyor. Bakanlık, engelli ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bu önemli mali desteği, hak sahiplerinin hesaplarına doğrudan yatırarak, onların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kapsayıcı sosyal yardım programları

2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu’da bu para hesaplara yatırılıyor…

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programlarının önemine vurgu yaparak, bu grupların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için her alanda destek sağladıklarını belirtti.

Bolu'da yaşam kalitesinin artırılması

2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu’da bu para hesaplara yatırılıyor…

Bolu'da engelli ve yaşlı vatandaşlara sağlanan bu maddi destek, bölgede yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak. Bakanlık, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar geniş bir yelpazede desteklerini sürdürecek.

Engelli ve yaşlı destek programları

2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu’da bu para hesaplara yatırılıyor…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu adımları, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumda daha görünür olmalarını ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasını hedefliyor. Bolu'daki bu mali destekler, bakanlığın engelli ve yaşlı bireylere yönelik uzun vadeli taahhütlerinin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

# Yaşam

08 Nis 2024 - 10:00 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL