2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu’da bu para hesaplara yatırılıyor…

Bolu'da engelli ve yaşlılara büyük destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre, Nisan ayında engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik toplam 4,8 milyar TL tutarında maddi destek sağlanacak. Bu kapsamlı yardım programı, engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını ve bağımsız yaşamlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Bolu’da da engelli ve yaşlılara maaş

Özellikle Bolu'da yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşlar için ayrılan bütçe dikkat çekiyor. Bakan Göktaş'ın verdiği bilgilere göre, Bolu'daki engelli vatandaşlara 168.819 TL, yaşlı vatandaşlara ise 2.301.558,56 TL olmak üzere toplamda 2,5 milyon TL'nin üzerinde bir destek sağlanacak.

Detaylı destek dağılımı

Bu yardım paketi, yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve 2,2 milyar TL engelli aylıklarını kapsıyor. Bakanlık, engelli ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bu önemli mali desteği, hak sahiplerinin hesaplarına doğrudan yatırarak, onların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kapsayıcı sosyal yardım programları

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programlarının önemine vurgu yaparak, bu grupların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için her alanda destek sağladıklarını belirtti.

Bolu'da yaşam kalitesinin artırılması

Bolu'da engelli ve yaşlı vatandaşlara sağlanan bu maddi destek, bölgede yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak. Bakanlık, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar geniş bir yelpazede desteklerini sürdürecek.

Engelli ve yaşlı destek programları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu adımları, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumda daha görünür olmalarını ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasını hedefliyor. Bolu'daki bu mali destekler, bakanlığın engelli ve yaşlı bireylere yönelik uzun vadeli taahhütlerinin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.