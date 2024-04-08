Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de havanın ani ısınması ile üreticide endişe hat safhada!

Fındık bahçelerinde "Yalancı Meyve" alarmı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle fındık ağaçlarının erken meyve vermesi, "yalancı meyve" endişesini beraberinde getirdi. Üreticiler, döllenme olmadığı için yüksek dökülme riski taşıyan fındıklar konusunda uyarıyor.

Fındıkta erken meyve vermenin getirdiği riskler

Giresun'un Tirebolu ilçesindeki fındık üreticileri, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle fındık ağaçlarının beklenenden erken meyve verdiğini belirtiyor. Ancak bu durum, rekoltenin yüksek görünmesine rağmen, dökülme riskinin de arttığı anlamına geliyor.

"Yalancı Meyve" endişesi üreticileri tedirgin ediyor

Ali Kuş adlı bir fındık üreticisi, yaşanan anormal hava koşulları nedeniyle tozlaşma ve döllenmenin gerçekleşmediğini, bu durumun "yalancı meyve" olarak adlandırılan ve dökülme riski taşıyan meyvelerin oluşumuna neden olduğunu ifade ediyor. Kuş, yılların tecrübesine dayanarak bu yılki durumun endişe verici olduğunu vurguluyor.

Fındık bahçelerinde gözlemlenen anormallikler

Kuş, kış mevsiminin adeta yazı andırdığını ve bu durumun fındık ağaçlarını da şaşırttığını belirtiyor. Ağaçların kışı bahar sanarak erken çiçek açtığını, ancak gerekli tozlaşmanın olmadığını dile getiriyor. Bu durum, dallardaki meyvelerin gerçekte döllenmediğini ve sonuç olarak döküleceğini gösteriyor.

Tozlaşma sorunu ve meyve dökülmesi

Tirebolu'daki fındık üreticileri, mevsim şartlarının tozlaşmayı olumsuz etkilediğini, bu durumun fındık püsü ve karanfil çiçeklerinin yeterince tozlaşamamasına yol açtığını belirtiyor. Bu durum, fındık üretiminde önemli bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.

Üreticilerin çözüm arayışı ve endişeleri

Fındık üreticileri, mevcut durum karşısında endişelerini dile getirirken, olası çözüm yollarını araştırıyor. Ancak "yalancı meyve" sorununun doğal koşullarla yakından ilgili olması, müdahale seçeneklerini sınırlıyor.

Fındık sektöründe beklentiler ve uyarılar

Bu yılki "yalancı meyve" sorunu, fındık sektöründe genel bir endişeye yol açıyor. Üreticiler ve sektör temsilcileri, benzer durumların gelecekteki üretim döngülerinde tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması ve araştırmaların yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu durum, hem yerel hem de ulusal düzeyde fındık üretiminin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip.