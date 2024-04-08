08 Nis 2024 - 11:00- Çevre G:

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de havanın ani ısınması ile üreticide endişe hat safhada!

ABONE OL Google News Sayfamız

Orta ve Batı Karadeniz bölgesinde fındık üretimi denildiğinde akla gelen şehirler arasında olan Bolu, Düzce, Samsun, Sakarya ve Zonguldak ile birlikte Giresun ve Trabzon’da fındık alarmı! Üreticiyi ciddi endişeye sürükleyen fındıkta havanın ani ısınması bu defa yalancı fındık kokusunu gündeme getirdi…

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de havanın ani ısınması ile üreticide endişe hat safhada! mask
Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de havanın ani ısınması ile üreticide endişe hat safhada!
Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de havanın ani ısınması ile üreticide endişe hat safhada!
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Fındık bahçelerinde "Yalancı Meyve" alarmı

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de havanın ani ısınması ile üreticide endişe hat safhada!

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle fındık ağaçlarının erken meyve vermesi, "yalancı meyve" endişesini beraberinde getirdi. Üreticiler, döllenme olmadığı için yüksek dökülme riski taşıyan fındıklar konusunda uyarıyor.

Fındıkta erken meyve vermenin getirdiği riskler

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de havanın ani ısınması ile üreticide endişe hat safhada!

Giresun'un Tirebolu ilçesindeki fındık üreticileri, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle fındık ağaçlarının beklenenden erken meyve verdiğini belirtiyor. Ancak bu durum, rekoltenin yüksek görünmesine rağmen, dökülme riskinin de arttığı anlamına geliyor.

"Yalancı Meyve" endişesi üreticileri tedirgin ediyor

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de havanın ani ısınması ile üreticide endişe hat safhada!

Ali Kuş adlı bir fındık üreticisi, yaşanan anormal hava koşulları nedeniyle tozlaşma ve döllenmenin gerçekleşmediğini, bu durumun "yalancı meyve" olarak adlandırılan ve dökülme riski taşıyan meyvelerin oluşumuna neden olduğunu ifade ediyor. Kuş, yılların tecrübesine dayanarak bu yılki durumun endişe verici olduğunu vurguluyor.

Fındık bahçelerinde gözlemlenen anormallikler

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de havanın ani ısınması ile üreticide endişe hat safhada!

Kuş, kış mevsiminin adeta yazı andırdığını ve bu durumun fındık ağaçlarını da şaşırttığını belirtiyor. Ağaçların kışı bahar sanarak erken çiçek açtığını, ancak gerekli tozlaşmanın olmadığını dile getiriyor. Bu durum, dallardaki meyvelerin gerçekte döllenmediğini ve sonuç olarak döküleceğini gösteriyor.

Tozlaşma sorunu ve meyve dökülmesi

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de havanın ani ısınması ile üreticide endişe hat safhada!

Tirebolu'daki fındık üreticileri, mevsim şartlarının tozlaşmayı olumsuz etkilediğini, bu durumun fındık püsü ve karanfil çiçeklerinin yeterince tozlaşamamasına yol açtığını belirtiyor. Bu durum, fındık üretiminde önemli bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.

Üreticilerin çözüm arayışı ve endişeleri

Fındık üreticileri, mevcut durum karşısında endişelerini dile getirirken, olası çözüm yollarını araştırıyor. Ancak "yalancı meyve" sorununun doğal koşullarla yakından ilgili olması, müdahale seçeneklerini sınırlıyor.

Fındık sektöründe beklentiler ve uyarılar

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de havanın ani ısınması ile üreticide endişe hat safhada!

Bu yılki "yalancı meyve" sorunu, fındık sektöründe genel bir endişeye yol açıyor. Üreticiler ve sektör temsilcileri, benzer durumların gelecekteki üretim döngülerinde tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması ve araştırmaların yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu durum, hem yerel hem de ulusal düzeyde fındık üretiminin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip.

08 Nis 2024 - 11:00 - Çevre

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL