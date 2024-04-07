Süper Kupa'da şok: Fenerbahçe bakın ne yaptı... İşte tüm merak edilenler!

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen ve futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Turkcell Süper Kupa maçı, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan olağandışı bir durumla yarıda kaldı. İki takımın rekabeti, maçın daha ilk dakikalarında aldığı beklenmedik bir dönüşle futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

İlk dakikada gelen gol, maçın seyrini değiştirdi

Galatasaray'ın maçın hemen başında, 1. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın asistiyle Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçmesi, karşılaşmanın tonunu belirledi. Bu erken golden hemen sonra, sürpriz bir şekilde Fenerbahçe takımı, sahadan çekilme kararı aldı ve bu durum maçın tatil edilmesine neden oldu.

Fenerbahçe'den sürpriz karar

Fenerbahçe, karşılaşmaya alışılagelmişin dışında bir stratejiyle yaklaşarak, A takım yerine U19 genç takımıyla sahaya çıktı. Bu hamle, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz salı günü yaptığı olağanüstü genel kurulda alınan bir karara dayanıyor. Bu stratejik ve beklenmedik karar, futbol kamuoyunda geniş bir tartışma yarattı.

Galatasaray, sahada tek başına

Galatasaray, tam kadro ve hazır bir şekilde Süper Kupa için Şanlıurfa'ya gelmişti. Sarı-kırmızılılar, yüksek motivasyonla ve güçlü bir kadroyla maça başladı. Ancak, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi üzerine, maçın hakemi tarafından müsabaka tatil edildi. Bu durum sonrasında Galatasaraylı futbolcular, sahada kalarak antrenman yapma kararı aldı ve bu, stadyumda kalan taraftarlar tarafından ilgiyle takip edildi.

TFF ve Kulüp Başkanlarından tepkiler bekleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan bu beklenmedik durum hakkında henüz bir karar açıklamadı. Futbol dünyası, TFF'nin vereceği kararı ve hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin kulüp başkanlarının bu olay hakkındaki görüşlerini merakla bekliyor.