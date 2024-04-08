Bolu Dağı Tünelinde trafiğin seyri normale döndü

9 günlük bayram tatilinin 2'nci gününde Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde ulaşım rahat sağlanıyor. Otoyolun Köroğlu Rampaları geçişi İstanbul ve Ankara istikametlerinde trafiğin akıcı olduğu görüldü. Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve Karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı.