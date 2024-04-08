08 Nis 2024 - 09:51- Güncel

Bugünden itibaren Ramazan Bayramı boyunca gün gün hava durumu nasıl olacak?

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesinde 8-14 Nisan haftası boyunca hava durumu nasıl olacak? Bolu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Karabük, Ankara ve İstanbul’da hava durumu bilgileri, gün gün detaylar haberimizde. Haberin linkini kaydedip her gün bakmayı unutmayın!