Bugünden itibaren Ramazan Bayramı boyunca gün gün hava durumu nasıl olacak?

Bolu Hava Durumu
8 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 2°C, en yüksek 16°C.
9 Nisan: Güneşli, en düşük 4°C, en yüksek 20°C.
10 Nisan: Güneşli, en düşük 5°C, en yüksek 20°C.
11 Nisan: Güneşli, en düşük 5°C, en yüksek 21°C.
12 Nisan: Bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 21°C.
13 Nisan: Bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 21°C.
14 Nisan: Bulutlu, en düşük 9°C, en yüksek 23°C.
Düzce Hava Durumu
8 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek 18°C.
9 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek 20°C.
10 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 7°C, en yüksek 20°C.
11 Nisan: Güneşli, en düşük 5°C, en yüksek 21°C.
12 Nisan: Bulutlu, en düşük 8°C, en yüksek 22°C.
13 Nisan: Güneşli, en düşük 8°C, en yüksek 21°C.
14 Nisan: Bulutlu, en düşük 9°C, en yüksek 21°C.
Bartın Hava Durumu
8 Nisan: Güneşli, en düşük 3°C, en yüksek 18°C.
9 Nisan: Güneşli, en düşük 6°C, en yüksek 18°C.
10 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 18°C.
11 Nisan: Güneşli, düşük 6°C, en yüksek 18°C.
12 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 8°C, en yüksek 20°C.
13 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 7°C, en yüksek 19°C.
14 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 7°C, en yüksek 19°C.
Karabük Hava Durumu
8 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 21°C.
9 Nisan: Güneşli, en düşük 6°C, en yüksek 23°C.
10 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 7°C, en yüksek 23°C.
11 Nisan: Parçalı Bulutlu, düşük 8°C, en yüksek 24°C.
12 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 8°C, en yüksek 24°C.
13 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 8°C, en yüksek23°C.
14 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 8°C, en yüksek 22°C.
Zonguldak Hava Durumu
8 Nisan: Güneşli, en düşük 5°C, en yüksek 15°C.
9 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek16°C.
10 Nisan: Güneşli, en düşük 6°C, en yüksek 15°C.
11 Nisan: Güneşli, düşük 6°C, en yüksek 16°C.
12 Nisan: Güneşli, en düşük 8°C, en yüksek 18°C.
13 Nisan: Güneşli, en düşük 8°C, en yüksek16°C.
14 Nisan: Güneşli, en düşük 8°C, en yüksek 17°C.
Ankara Hava Durumu
8 Nisan: Bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek 17°C.
9 Nisan: Güneşli, en düşük 6°C, en yüksek 21°C.
10 Nisan: Güneşli, en düşük 7°C, en yüksek 22°C.
11 Nisan: Güneşli, en düşük 9°C, en yüksek 24°C.
12 Nisan: Güneşli, en düşük 8°C, en yüksek 23°C.
13 Nisan: Güneşli, en düşük 8°C, en yüksek 23°C.
14 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 7°C, en yüksek 21°C.
İstanbul Hava Durumu
8 Nisan: Güneşli, en düşük 10°C, en yüksek 18°C.
9 Nisan: Güneşli, en düşük 10°C, en yüksek 19°C.
10 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 19°C.
11 Nisan: Parçalı Bulutlu, düşük 11°C, en yüksek 20°C.
12 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 12°C, en yüksek 21°C.
13 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 12°C, en yüksek 21°C.
14 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 21°C.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.