Yasa dışı yollarla ülkeden çıkarılan 5 asırlık Kur’an-ı Kerim Türkiye’ye geri getirildi

Kutsal emanet 500 yıllık musaf

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 2017 yılında Türkiye’den yasa dışı yollarla çıkarılarak İngiltere’de satışa sunulan Kur’an-ı Kerim’in yediden Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Bakan Ersoy yaptığı açıklamada, “Osmanlı hat ekolünün kurucusu olan hattat Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede'nin istinsah ettiği Mushaf, Türk ve İslam Eserleri Müzemizde sergilenecek” dedi.

16'ncı yüzyılın başında yazılmış

Bakan Ersoy, “16'ncı yüzyılın başında yazılmış bu mushaf, yazılı bölümlerin hat sanatında 'vassale' olarak tanımladığımız teknikte farklı bir kağıdın üzerine yapıştırılarak hazırlanması ile dikkat çekiyor. Oldukça titiz bir takip sürecinin ardından iadesini sağladığımız Kur’an-ı Kerim’in ülkemize ulaşmasında emeği olan herkese ve tüm kurumlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu mushaf gibi nice kıymetli eserimizi görmek üzere herkesi Türk ve İslam Eserleri Müzemize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.