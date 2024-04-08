08 Nis 2024 - 16:00- Güncel G:

2024 Bolu Bayram Namazı kaçta? 2024 Bolu İmsakiyesi

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Bolu İl Müftülüğü, 2024 Bolu Ramazan İmsakiyesini yayımladı. Buna göre 2024 Bolu imsak saatleri, 2024 Bolu iftar saatleri, 2024 Bolu namaz saatleri ve 2024 Bolu Bayram Namazı kaçta olacak belli oldu. Haberimizde…

2024 Bolu Bayram Namazı kaçta? 2024 Bolu İmsakiyesi mask
2024 Bolu Bayram Namazı kaçta? 2024 Bolu İmsakiyesi
2024 Bolu Bayram Namazı kaçta? 2024 Bolu İmsakiyesi
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Bolu'da Ramazan Ayı İmsakiye ve Bayram Namazı Saatleri belli oldu. Bolu İl Müftülüğü tarafından yayımlanan 2024 Ramazan imsakiyesi ile Bolu'da iftar, imsak ve Bayram Namazı saatleri haberimizde…

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir yenilenme, sabır ve dayanışma zamanıdır. Bu kutsal ayda oruç tutan Müslümanlar, günün belirli saatlerinde yeme içme gibi fiziksel ihtiyaçlardan kaçınarak ruhsal bir arınma ve disiplin süreci yaşarlar. Bolu'da yaşayan Müslümanlar için de bu süreç, Bolu Müftülüğü tarafından belirlenen imsakiye ile düzenlendi.

2024 Bolu Bayram Namazı kaçta? 2024 Bolu İmsakiyesi

Bolu'da İmsak Vakti

2024 Bolu Bayram Namazı kaçta? 2024 Bolu İmsakiyesi

Ramazan ayında günün en önemli anlarından biri, sabah namazından önceki son yeme içme zamanı olan imsak vaktidir. Bolu'da imsak vakti, Bolu Müftülüğü tarafından yayımlanan imsakiyeye göre belirlendi. Bu vakit, günün ilk ışıklarının belirmesiyle başlar ve sabah namazı vaktine kadar devam eder.

Bolu'da İftar Saati

2024 Bolu Bayram Namazı kaçta? 2024 Bolu İmsakiyesi

Gün boyunca devam eden oruç, güneşin batışıyla sona erer. Bolu'da iftar vakti, güneş batımıyla birlikte başlar. İftar saati, Bolu Müftülüğü'nün yayımladığı imsakiye ile duyurulmakta ve oruç tutanlar için büyük bir sevinç ve huzur anıdır.

Bolu'da Bayram Namazı Saati

2024 Bolu Bayram Namazı kaçta? 2024 Bolu İmsakiyesi

Ramazan ayının sona ermesi ve Şeker Bayramı'nın başlamasıyla birlikte, Bolu'daki Müslümanlar bayram namazı için camilere akın eder. Bayram namazının vakti, Bolu Müftülüğü tarafından belirlenen takvime göre ayarlanmaktadır. Bu özel gün, toplumun bir araya gelerek bayram sevincini paylaştığı müstesna bir zamandır.

Ramazan Ayının Önemi ve Bolu'daki Etkinlikler

Ramazan ayı, sadece oruç tutmakla sınırlı olmayıp, aynı zamanda bir dayanışma ve paylaşma ayıdır. Bolu'da bu ay boyunca çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlenir. Camilerde teravih namazları, iftar buluşmaları ve hayır etkinlikleri, bu ayın maneviyatını artıran önemli unsurlardır.

Bolu Müftülüğü'nün Rolü ve İmsakiye Hazırlığı

2024 Bolu Bayram Namazı kaçta? 2024 Bolu İmsakiyesi

Bolu Müftülüğü, Ramazan ayının sorunsuz bir şekilde geçirilmesi için gerekli hazırlıkları yapar. İmsakiye, Bolu'da yaşayan Müslümanların Ramazan ayını düzenli bir şekilde geçirebilmeleri için önemli bir kaynaktır. Müftülük, ayrıca Ramazan ayı boyunca düzenlenen dini ve sosyal etkinliklerin koordinasyonunu sağlar.

 

08 Nis 2024 - 16:00 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Bayram - SAAT KAÇTA DİYE BAŞLIK ATIYORSUN AMA SAATİNİ YAZMA ZAHMETİNE KATLANMIYORSUN.HYAYIRLI BAYRAMLAR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Nisan 16:40

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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