Bolulu Cimnastikçi Sinan Cankurt Türkiye tarihinde ilki gerçekleştirdi!

Bolu'nun gururu genç cimnastikçi Sinan Cankurt, büyük bir başarıya imza atarak, Portekiz'deki Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Bu zafer, hem Sinan Cankurt için hem de Türk cimnastiği için tarihi bir anlam taşıyor. Bolu'nun yetiştirdiği değerli sporcu, Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşayan ilk Türk genç cimnastikçi olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı.

Avrupa'nın zirvesinde bir ilk

3-7 Nisan tarihleri arasında Portekiz'in Guimaraes kentinde düzenlenen şampiyonada, Bolulu TOHM sporcusu Sinan Cankurt, rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. Genç erkekler kategorisinde 53.740 puanlık muhteşem bir performans sergileyen Cankurt, bu başarıyla gençlerde Avrupa şampiyonluğu kazanan ilk Türk milli sporcu unvanını elde etti.

Bolu Valiliği’nden tebrik

Bu büyük başarı, Bolu Valiliği ve Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından da coşkuyla karşılandı. Her iki kurum da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Cankurt'u tebrik etti. Bolu Valiliği, Cankurt'un bu tarihi başarısıyla Türk spor tarihinde gençlerde altın madalya kazanan ilk sporcu olduğunu vurgulayarak, gelecek yarışmalar için başarı dileklerini iletti.

Sinan Cankurt kimdir?

Bolu'nun yetiştirdiği başarılı sporcu Sinan Cankurt, trampolin cimnastikte elde ettiği bu büyük başarıyla genç yaşına rağmen Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Bolu Valiliği'nin yanı sıra, tüm Türkiye'nin gururu oldu.