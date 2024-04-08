- Güncel

Boluspor’a Gölcük Tabiat Parkı’ndan kötü haber! 12 Milyon TL risk altında

ABONE OL Google News Sayfamız

Gazeteci Hüseyin Aykan’ın hazırlayıp sunduğu Taşın gediği adlı haber tartışma programının bu hafta yayınlanan canlı bölümünde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuk oldu. Özcan, gelirleri Boluspor’a ait olan Gölcük Tabiat Parkı'nın belediyeden alınabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Boluspor’a Gölcük Tabiat Parkı’ndan kötü haber! 12 Milyon TL risk altında mask
Boluspor’a Gölcük Tabiat Parkı’ndan kötü haber! 12 Milyon TL risk altında
Boluspor’a Gölcük Tabiat Parkı’ndan kötü haber! 12 Milyon TL risk altında
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'nun doğal güzelliklerinden Gölcük Tabiat Parkı, şimdi de siyasi bir krizin odağında. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, yerel siyasetin perde arkasını aralayan 'Taşın Gediği' programında yaptığı açıklamalar, kentin gündemini sarstı. Gazeteci Hüseyin Aykan'ın sunduğu, Faruk Çidem ve Nizamettin Yıldırım'ın sorularıyla renklenen bu program, Bolu'nun siyasi ve sosyal hayatında yeni bir tartışma başlattı.

Gölcük Tabiat Parkı'nın akıbeti tehlikede

Boluspor’a Gölcük Tabiat Parkı’ndan kötü haber! 12 Milyon TL risk altında

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeniden seçilmesinin ardından katıldığı Hüseyin Aykan’ın sunduğu “Taşın Gediği” canlı yayın programında, Gölcük Tabiat Parkı ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Belediye tarafından Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yıllık 2 milyon 400 bin lira ödeyerek kiralanıp, gelirleri Boluspor'a aktarılan bu değerli tabiat parkının, belediyenin elinden alınma girişimleri olduğunu belirtti.

“Milletvekillerini bilgilendirdim”

Boluspor’a Gölcük Tabiat Parkı’ndan kötü haber! 12 Milyon TL risk altında

Tanju Özcan, bu gelişme üzerine harekete geçerek MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ile temasa geçtiğini ifade etti. Belediye ve Boluspor'un ciddi gelir kaybına uğrayabileceği bu duruma karşı milletvekillerini bilgilendirme gereği duyduğunu açıklayan Özcan, bakanlık bürokrasisinin, sözleşmedeki "3'üncü kişilere kiraya verme" hükmünü yanlış yorumladığını ve bu durumun Boluspor'a zarar vereceğini vurguladı.

Boluspor'a büyük zarar tehlikesi

Boluspor’a Gölcük Tabiat Parkı’ndan kötü haber! 12 Milyon TL risk altında

Gölcük Tabiat Parkı'nın Boluspor için önemli bir gelir kaynağı olduğunu, yıllık 10-12 milyon lira civarında bir gelir sağladığını belirten Özcan, parkın belediyeden alınması halinde bunun Bolu Belediyesi'ne değil, özellikle Boluspor'a büyük zarar vereceğini dile getirdi.

 “Belediyenin bundan bir kaybı olmaz”

Boluspor’a Gölcük Tabiat Parkı’ndan kötü haber! 12 Milyon TL risk altında

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: "Boluspor başkanımız beni aradı. Vali beyi de aramış. Ben de milletvekillerini bilgilendirdim. 5 milyon seçim rüşeti verdiniz ama verdiğinizin hemen 2 katını geri alıyorsunuz. Belediyeden intikam almak istiyorlar. Belediyenin bundan bir kaybı olmaz. Oranın bakımı için 6-7 milyon belediyeye maliyeti var. Alırlarsa, ben oraya 'Burası belediyenindi. Gelirleri Boluspor’a gidiyordu. Milli Parklar aldığı bu kararla Bolu Belediyesi’ne değil Boluspor’a büyük zarar vermiştir' şeklinde yazarım” dedi.

# VAR, AK Parti, belediye, Bolu Belediyesi, gelir

08 Nis 2024 - 13:54 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL