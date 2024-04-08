Boluspor’a Gölcük Tabiat Parkı’ndan kötü haber! 12 Milyon TL risk altında

Bolu'nun doğal güzelliklerinden Gölcük Tabiat Parkı, şimdi de siyasi bir krizin odağında. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, yerel siyasetin perde arkasını aralayan 'Taşın Gediği' programında yaptığı açıklamalar, kentin gündemini sarstı. Gazeteci Hüseyin Aykan'ın sunduğu, Faruk Çidem ve Nizamettin Yıldırım'ın sorularıyla renklenen bu program, Bolu'nun siyasi ve sosyal hayatında yeni bir tartışma başlattı.

Gölcük Tabiat Parkı'nın akıbeti tehlikede

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeniden seçilmesinin ardından katıldığı Hüseyin Aykan’ın sunduğu “Taşın Gediği” canlı yayın programında, Gölcük Tabiat Parkı ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Belediye tarafından Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yıllık 2 milyon 400 bin lira ödeyerek kiralanıp, gelirleri Boluspor'a aktarılan bu değerli tabiat parkının, belediyenin elinden alınma girişimleri olduğunu belirtti.

“Milletvekillerini bilgilendirdim”

Tanju Özcan, bu gelişme üzerine harekete geçerek MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ile temasa geçtiğini ifade etti. Belediye ve Boluspor'un ciddi gelir kaybına uğrayabileceği bu duruma karşı milletvekillerini bilgilendirme gereği duyduğunu açıklayan Özcan, bakanlık bürokrasisinin, sözleşmedeki "3'üncü kişilere kiraya verme" hükmünü yanlış yorumladığını ve bu durumun Boluspor'a zarar vereceğini vurguladı.

Boluspor'a büyük zarar tehlikesi

Gölcük Tabiat Parkı'nın Boluspor için önemli bir gelir kaynağı olduğunu, yıllık 10-12 milyon lira civarında bir gelir sağladığını belirten Özcan, parkın belediyeden alınması halinde bunun Bolu Belediyesi'ne değil, özellikle Boluspor'a büyük zarar vereceğini dile getirdi.

“Belediyenin bundan bir kaybı olmaz”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: "Boluspor başkanımız beni aradı. Vali beyi de aramış. Ben de milletvekillerini bilgilendirdim. 5 milyon seçim rüşeti verdiniz ama verdiğinizin hemen 2 katını geri alıyorsunuz. Belediyeden intikam almak istiyorlar. Belediyenin bundan bir kaybı olmaz. Oranın bakımı için 6-7 milyon belediyeye maliyeti var. Alırlarsa, ben oraya 'Burası belediyenindi. Gelirleri Boluspor’a gidiyordu. Milli Parklar aldığı bu kararla Bolu Belediyesi’ne değil Boluspor’a büyük zarar vermiştir' şeklinde yazarım” dedi.