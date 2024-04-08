Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat’tan hayati uyarılar

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat bayram tatilinin başladığı bu günlerde şoförlere uyarılarda bulundu. Fırat yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi: ‘Bayramlar sevgi, saygı ve hoşgörünün en üst seviyede yaşandığı, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği önemli günlerdir. Yardımlaşma ve paylaşmanın doyasıya yaşandığı bu günlerde büyüklerimizi ziyaret ederek onların hayır duasını almalı, küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşarak bayram sevincine ortak olmalıyız. Okulların ara tatil olması ile bayramın birleşmesi uzun bir tatil sürecini beraberinde getirdi.

Ziyaretlerin arttığı ve aile bağlarının güçlendiği bu bayramda seyahat ederken trafik kurallarına azami derecede riayet etmeli ve her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. 9 günlük bayram tatilinde trafiğe çıkacak tüm sürücülerimize uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanmamalarını özellikle istirham ediyorum. Bu bayram yollarda yapılacak hatalarla bayram sevincimiz yerini acıya bırakmasın. Bu vesile ile tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayram sevinci içinde nice güzel günler diliyorum.”