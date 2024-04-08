Bolu 1. Amatör Lig Play-Off'ta ilk yarı tamamlandı: İşte güncel puan durumu ve haftanın skorları!

Bolu 1. Amatör Lig'in heyecan fırtınası, play-off mücadelesinde adeta zirve yaparken, futbolseverler bu tutkunun en canlı örneklerine şahit oluyorlar. Ligde, özellikle Aladağspor ve Yeniçağaspor'un liderlik yarışı nefes kesen bir seyir izlerken, 5. hafta karşılaşmaları, adrenalin ve heyecanın birleştiği anlara sahne oldu. İşte, Bolu futbolunun nabzını tutan olaylar ve güncel puan durumları...

Yeniçağaspor galibiyet serisini sürdürüyor

Yeniçağaspor, play-off maratonuna mağlubiyetle başlamama geleneğini sürdürerek, Dörtdivanspor karşısında 2-0'lık zaferle güçlü olduğunu bir kez daha ispatladı. Bu kritik galibiyet, takımın play-off'lardaki varlığını güçlü bir şekilde pekiştirirken, futbolseverlerin Yeniçağaspor'a olan inancını artırdı.

Aladağspor liderliğini pekiştiren zafer

Ligdeki liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Aladağspor, Seben deplasmanında karşılaştığı zorluklara rağmen 5-2'lik bir skorla zaferini ilan etti. Bu sonuçla puanını 13'e çıkaran Aladağspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösterdi ve rakiplerine gözdağı verdi.

Yıldızspor ve Taşkestispor yenişemedi

Play-off'a güçlü bir giriş yaparak adından söz ettiren Yıldızspor, Taşkestispor ile kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Maç boyunca her iki takımın da gol bulma çabaları sonuçsuz kalınca, mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuç, her iki takımın da puan tablosunda yerini korumasını sağladı.

Haftanın genel değerlendirmesi

Bolu 1. Amatör Lig'in 5. hafta play-off mücadeleleri, futbolseverleri heyecanlandıran toplam 9 golle sonuçlandı. Sahadaki kıyasıya rekabet ve futbol tutkusu, gelecek maçlar için beklentileri yükseltti. Futbolun güzellikleri ve takımların mücadele azmi, bu hafta da gözler önüne serildi.

Bolu Amatör play-off 5. hafta skorları

Dörtdivanspor 0-2 Yeniçağaspor

Sebenspor 2-5 Aladağspor

Yıldızspor 0-0 Taşkestispor

1. Amatör play off puan durumu