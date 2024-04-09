Bu yağmura şemsiye falan kar etmez; nelere zam geldiğini duyan kulaklarına inanamadı!

31 Mart’ta gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimi sonrasında zamlar peş peşe geliyor. Başta cep telefonu ve sigara fiyatları olmak üzere pek çok alanda fiyatlar önemli ölçüde yükseldi. Bu durum, vatandaşların mali sıkıntılarla karşı karşıya kalmalarına neden oldu.

Mobil İletişim Hizmetlerine büyük zam geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesini güncelledi ve cep telefonu tarifelerine yüzde 65 oranında zam yaptı. Bu zam adımıyla birlikte iletişim maliyetleri önemli ölçüde arttı.

Sigara fiyatlarına vergi artışlarıyla yükseliş

Bir sigara markası da fiyatlarına 9 TL zam yaparak, vergi artışlarının etkisiyle tüketiciye yansıyan maliyeti artırdı. Vergi uzmanlarına göre, bu zamların arkasında vergi artışları yer alıyor ve tüketiciye yansıyan zammın büyük bir kısmı vergi olarak ödeniyor.

HGS ve tekel ürünlerine de zam geldi

Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) alt limit fiyatlarına yapılan güncelleme duyuruldu. Ayrıca, bir alkol grubuna yaklaşık yüzde 5 oranında maliyet zammı uygulanacak. Bu gelişmeler, vatandaşların geçim sıkıntısı ve mali baskılarla mücadele etmeye devam etmelerine neden oluyor.