09 Nis 2024 - 17:00- Güncel G:

Şehrin orta yerinde yer alan unutulmuş bir kabir Eskici Baba kabrinin şaşırtıcı hikayesi

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Bolu, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Ancak şehrin saklı kalmış hikayelerinden biri, adeta zamanın tozlu sayfalarından çıkıp geliyor: Eskici Baba Türbesi'nin hikayesi. Bu türbe, yıllarca sıradan bir depo olarak kullanıldıktan sonra, asıl önemi ve geçmişiyle gün yüzüne çıktı.

Şehrin orta yerinde yer alan unutulmuş bir kabir Eskici Baba kabrinin şaşırtıcı hikayesi mask
Şehrin orta yerinde yer alan unutulmuş bir kabir Eskici Baba kabrinin şaşırtıcı hikayesi
Şehrin orta yerinde yer alan unutulmuş bir kabir Eskici Baba kabrinin şaşırtıcı hikayesi
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Bolu'nun gizemli tarihine ışık tutan Eskici Baba Türbesi'nin hikayesi, yıllarca depo olarak kullanılmasının ardından gün yüzüne çıktı. Ayakkabı tamirciliğiyle başlayan bu sıra dışı yolculuğu keşfedin.

Eskici Baba Kimdir?

Şehrin orta yerinde yer alan unutulmuş bir kabir Eskici Baba kabrinin şaşırtıcı hikayesi

Eskici Baba, aslında Bolu yaşamış bir ayakkabı tamircisi. Geçmişte ayakkabı tamircilerine "eskici" denilirmiş. Çünkü insanlar, yeni ayakkabılar almak yerine, eskilerini tamir ettirmeyi tercih ederlermiş. Bu nedenle, ayakkabı tamircileri hem ekonomik bir çözüm sunar, hem de kullanılan eşyaların ömrünü uzatarak sürdürülebilir bir yaşam biçimine katkıda bulunurlarmış. Eskici Baba da, bu mesleğin saygın temsilcilerinden biri olarak bilinirmiş.

Türbenin Sıra Dışı Hikayesi

Şehrin orta yerinde yer alan unutulmuş bir kabir Eskici Baba kabrinin şaşırtıcı hikayesi

Eskici Baba'nın türbesi, yıllar boyunca farklı amaçlarla kullanılmış. Bir dönem depo olarak hizmet veren bu tarihi yapı, zamanla unutulmuş ve asıl önemi göz ardı edilmiş. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar ve turist rehberleri sayesinde, Eskici Baba'nın hikayesi ve türbenin tarihi değeri yeniden keşfedildi.

Eskici Baba Türbesi nerede?

Şehrin orta yerinde yer alan unutulmuş bir kabir Eskici Baba kabrinin şaşırtıcı hikayesi

Eskici Baba Türbesi Yıldırım Beyazıt Caminin yanında bulunan Taşhan diye tabir edilen tarihi taş yapının içinde yer alıyor. Yapının içerisinde gizlenmiş bir bölümde yer alan türbe uzun yıllardır gizemini koruyan bir yapı olarak günümüze uzanıyor.

Bolu'nun Gizli Tarihine Yolculuk

Şehrin orta yerinde yer alan unutulmuş bir kabir Eskici Baba kabrinin şaşırtıcı hikayesi

Bolu'nun turist rehberlerinden Levent Kahveci, Eskici Baba ve türbesi hakkında bilgi vererek, ziyaretçilere bölgenin gizli kalmış tarihini anlatıyor. Kahveci'ye göre, Eskici Baba'nın mesleği ve yaşamı, günümüzde bile önemli dersler içeriyor. Sürdürülebilirlik ve ekonomik yaşam biçimi konularında, geçmişten gelen bu örnek, modern yaşam tarzlarına ilham veriyor.

Türbenin Yeniden Keşfi ve Önemi

Şehrin orta yerinde yer alan unutulmuş bir kabir Eskici Baba kabrinin şaşırtıcı hikayesi

Eskici Baba Türbesi'nin yeniden keşfedilmesi, Bolu'nun kültürel mirasının korunması ve tanıtılması açısından büyük önem taşıyor. Bu türbe, sadece bir dini yapı olmanın ötesinde, bölgenin sosyal ve ekonomik tarihine ışık tutan bir simge haline geldi. Ziyaretçiler, türbeyi ziyaret ederek, Eskici Baba'nın hikayesini dinleyip, geçmişle bağ kurma fırsatı buluyorlar.

Eskici Baba Türbesi'nin hikayesi, Bolu'nun zengin tarihini ve kültürel mirasını keşfetmek isteyenler için sıra dışı bir durak. Yıllarca depo olarak kullanılmasının ardından asıl hikayesiyle gün yüzüne çıkan bu türbe, geçmişten günümüze uzanan bir köprü görevi görüyor.

# Yaşam

09 Nis 2024 - 17:00 Bolu- Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Ali Arıkan - Yazıyı sonuna kadar okudum ama eskici Baba'nın hikayesine rastlayamadım, onu da yazın da bu türbeyi niçin ziyaret etmemiz gerektiğini anlayalım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Nisan 17:46

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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