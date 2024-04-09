Bayram boyunca binlerce polis ve jandarma görev yapacak

Düzce’de 1555 personel

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında, Konuralp Bey toplantı salonunda Ramazan Bayramı Tedbirleri Toplantısı gerzekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve ilgili kurum amirleri katıldı. Ramazan Bayramı'nın huzurlu ve güvenli geçmesi için Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 92 trafik personeli, 712 asayiş personeli olmak üzere 804 Emniyet personeli görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 110 Jandarma Trafik Timi, 396 Jandarma Asayiş timi olmak üzere toplam 751'de Jandarma personeli görev alacak. Düzce genelinde Ramazan Bayramı'nın huzur ve güvenliği için toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak.

Bolu’da 1750 personel

10 Nisan’da başlayacak olan Ramazan Bayramı’nı vatandaşın huzurlu bir şekilde kutlaya bilmesi için alınan tedbirler kapsamında Bolu’da binlerce kolluk kuvveti sahada olacak. Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde yüze yakın trafik personeli ve bine yakın asayiş personeli olmak üzere 950 Emniyet personeli görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 85 Jandarma Trafik Timi, 400 kadar Jandarma Asayiş timi olmak üzere toplam 800 Jandarma personeli görev alacak.

Tüm acil ihtiyaçlarınız için 112

Bayram süresince tüm acil ihtiyaçlarınız için 112 komuta kontrol merkezi araya bilirsiniz. Yangın, Polis ve jandarma imdat, Acil ambulans ve alo zabıta için tek numara araya bilirsiniz.