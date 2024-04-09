‘Darısı Bolu’nun başına’ demiştik, oldu!

Bayram ve 23 Nisan'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma, köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı kararıyla, vatandaşlar otoyol geçişleri ve şehir içi ulaşımda kolaylıkla seyahat edebilecek. Bolu halkı da bayramda toplu taşımanın ücretsiz olmasını bekliyor… Demiştik, Bolu Belediyesi’nden müjde geldi…

Bolu'da toplu taşıma ücretsiz olacak!

Bolu Belediyesi, 2024 Ramazan Bayramı'nda 10-12 Nisan tarihleri arasında, mesire yerleri hariç, özel halk otobüslerinin tamamen ücretsiz olduğunu bildirdi. Bolulular, bayram boyunca şehir içi ulaşımdan masrafsız yararlanacak.

Ücretsiz toplu taşıma

Bolu Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Bolululara sevindirici bir haber verdi. Belediye, bayram süresince şehir içi ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacak bir kararı duyurdu.

Şehir içi ulaşımda hiç ücret ödenmeyecek

10-12 Nisan 2024 tarihleri arasında, Bolu'da özel halk otobüsleri, mesire alanları dışındaki tüm güzergahlarda ücretsiz hizmet verecek. Bu dönemde, Bolulular şehir içi ulaşımda hiçbir ücret ödemeyecek.

Ücretsiz ulaşımın detayları

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek Ramazan Bayramı boyunca, özel halk otobüsleri Bolu'nun dört bir yanına ücretsiz yolculuk imkanı sunacak. Vatandaşlar, Abant ve Gölcük gibi mesire yerleri hariç olmak üzere, tüm hatlarda bu hizmetten faydalanabilecek.

Bolulular için bayram hediyesi

Bu uygulama, Bolu Belediyesi'nin vatandaşlarına bayram hediyesi niteliğinde. Bayram süresince, aile ziyaretleri ve bayramlaşmalar için kullanılacak toplu taşıma hizmeti, vatandaşların yüzünü güldürecek.

Ulaşımda bayram kolaylığı

Bolu Belediyesi'nin bu jesti, bayram süresince şehir içinde seyahat etmek isteyen herkes için büyük bir kolaylık sağlıyor. Vatandaşlar, bayram boyunca ulaşım derdinden uzak, keyifli bir bayram geçirebilecek.

Bolu Belediyesi'nden hatırlatma

Bolu Belediyesi, tüm vatandaşlarına mutlu ve huzurlu bir Ramazan Bayramı dilerken, bu özel hizmetin detaylarını ve güzergah bilgilerini paylaştı. Belediye, bayram boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmetinin keyfini çıkarmaları için Boluluları bilgilendiriyor.