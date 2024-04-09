- Güncel

Bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak?

ABONE OL Google News Sayfamız

2024 Ramazan Bayramı 9 günlük tatil geldi ancak bu bayramda da çalışanlar olacak. Bayram tatilinde çalışanlar ne kadar ek ücret alacak? Ne kadar fazla mesai yazılacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Bayram tatilinde çalışacaklara müjde verdi. 9 günlük tatilde ekstra mesai ücretleri belli oldu, haberimizde…

Bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak? mask
Bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak?
Bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak?
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bayram tatilinde çalışacak olanlar dikkat! 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde çalışacak asgari ücretliler ve diğer çalışanlar için ekstra mesai ücretleri açıklandı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli bilgiler. İşte detaylar ve hesaplamalar…

Bayram tatilinde çalışmanın ekstra kazancı

Bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak?

Ramazan Bayramı'nın 9 gün olarak ilan edilmesiyle birlikte, özellikle özel sektörçalışanları bayram tatilinde çalışacakları günler için ek mesai ücretlerini merak ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bayram tatilinde çalışacak asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışanların ne kadar ek ücret alacaklarını hesapladı.

Özel sektörde bayram tatili hesaplaması

Bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak?

Kamuda 9 gün olarak belirlenen Ramazan Bayramı tatili, özel sektör için 3,5 gün olarak uygulanacak. Salı günü yarım gün ve ardından gelen üç tam gün, özel sektör çalışanları için bayram tatili olarak belirlendi. Peki, bu dönemde çalışacak olanlar ne kadar ek mesai ücreti alacak?

Asgari ücretli için bayram mesaisi

Bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'a göre, asgari ücretle çalışan bir kişinin günlük net ücreti 566,74 TL. Bu durumda, bayramda 3,5 gün çalışacak bir asgari ücretli, normal ücretine ek olarak toplamda 1.983,58 TL ilave ücret alacak.

Yüksek maaşlı çalışanların bayram kazancı

Bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak?

Net maaşı 30.000 TL olan bir çalışan ise bayram döneminde ek olarak 3.500 TL mesai ücreti kazanacak. Bu hesaplamalar, bayram çalışmalarının normal ücretin üzerine ek bir gelir olarak değerlendirildiğini gösteriyor.

Bayramda çalışacaklara özel ücret düzenlemesi

Bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak?

Bayram tatillerinde çalışmak zorunda olanlar için özel bir ücret düzenlemesi bulunuyor. Bazı sektörlerde işlerin devamı için bayram günlerinde de çalışılması gerekebiliyor. Bu durumda çalışanlar, normal ücretlerinin üzerine ek bir ödeme alma hakkına sahip oluyor.

Mesai ücreti hesaplamaları ve detaylar

SGK Uzmanı Erdursun'un açıklamaları, bayram tatilinde çalışacak olan vatandaşların, çalışma koşullarına göre alacakları ek mesai ücretlerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu bilgiler, bayramda çalışacak olanlar için önemli bir rehber niteliğinde.

# gelir

09 Nis 2024 - 12:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL