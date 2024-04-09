Esnaf bayramdan ne bekliyor?

Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret, 2024 Ramazan Bayramı öncesinde esnafa yönelik bir mesaj yayınladı. Bayramın esnaf için özel anlamına vurgu yaparak, bereketli ve mutlu bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.
BESOB Başkanı Gayret'ten bereket dileği
Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret, 2024 Ramazan Bayramı arefesinde Bolu esnafına yönelik bir mesaj yayınladı. Gayret, mesajında esnafın toplumsal ve kültürel hayattaki yerine dikkat çekerek, bayramın önemini vurguladı.
Ramazan Bayramı'nın manevi atmosferi
Gayret, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte tüm İslam Âlemi'nin bayram sevincini kucakladığını belirtti. Ramazan'ın manevi ikliminin ardından gelen bayramın, sevgi, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini ifade etti.
Esnaf için bayramların özel anlamı
BESOB Başkanı, bayramların esnaf ve sanatkârlar için sadece ekonomik bir fırsat olmanın ötesinde, toplumsal ve kültürel bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Bayramların, birlik ve beraberliğin yanı sıra paylaşmanın da simgesi olduğunu vurguladı.
Esnafa bereketli bayramlar dileği
Tahir Gayret, esnaf ve sanatkârların ülkenin kalkınmasına sunduğu katkıları hatırlatarak, bayram sürecinde işlerinin bol ve bereketli olmasını temenni etti. Kazançlarının artarak devam etmesi yönünde özel dileklerde bulundu.
Bayramın birlik ve beraberlik mesajı
Gayret, bayramların dostlukları yenileme, mutlulukları paylaşma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme fırsatı sunduğunu söyledi. Bu özel günlerin, toplumun her kesimi için birlik ve beraberliği en üst seviyede yaşatma imkanı tanıdığını belirtti.
Tüm Müslümanların bayramını kutlama
BESOB Başkanı, mesajında tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın herkese sevgi, barış ve huzur getirmesini diledi. Gayret'in mesajı, esnaf ve sanatkârların yanı sıra tüm toplumu kapsayan genel bir bayram sevinci ve umudu mesajı taşıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.