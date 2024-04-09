Bolu Belediyesi 2024 Ramazan Bayramı’nda o servisin açık olacağını bildirdi

Bolu Belediyesi'nden Bayram süresince kesintisiz hizmet
Bolu Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatil süresince vatandaşların mağdur olmaması adına önemli bir karar aldı. Bu dönemde, ön ödemeli su sayacı kullanıcıları ve emlak vergisi ödemeleri için veznelerin açık tutulacağı duyuruldu.
Ön ödemeli su sayacı kullanıcılarına özel düzenleme
Ramazan Bayramı tatili boyunca, ön ödemeli su sayacı aboneleri için vezneler özel saatlerde hizmet verecek. Bu kapsamda, 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı (Arife günü) tarihlerinde sabah 08.30'dan akşam 17.30'a kadar, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma günleri ise sabah 10.00'dan öğle 13.00'e kadar hizmetinizde olacak.
Emlak Vergisi ödemeleri için kolaylık
Emlak vergisi ödemek isteyen vatandaşlar için de benzer bir düzenleme yapıldı. 8 Nisan Pazartesi günü sabah 08.30'dan akşam 17.30'a, 9 Nisan Salı (Arife günü) ise sabah 08.30'dan öğle 13.00'e kadar emlak vezneleri açık olacak.
Vatandaşların memnuniyeti öncelikli
Bolu Belediyesi, aldığı bu kararla vatandaşların bayram tatilinde herhangi bir ödeme ile ilgili sorun yaşamamasını hedefliyor. Belediye, bu özel düzenleme ile vatandaşların memnuniyetini ve rahatlığını ön planda tutuyor.
Ödeme saatlerini not edin
Bayram tatilinde ödeme yapmayı planlayan vatandaşların, belirtilen gün ve saat aralıklarını not etmeleri önem taşıyor. Bu sayede, son dakika sıkıntısı yaşamadan işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Bolu Belediyesi'nden hatırlatma
Bolu Belediyesi, tüm vatandaşlarına sorunsuz bir bayram tatili geçirmeleri dileğiyle, ödeme işlemleri için belirlenen saatlere uymaları konusunda hatırlatmada bulunuyor. Belediye, bu özel hizmet ile tatil süresince de yanınızda olacağını vurguluyor.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ayhan - Emlak vergisi mayıs ve kasım aylarında ödeniyor
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.