Bolu Belediyesi 2024 Ramazan Bayramı’nda o servisin açık olacağını bildirdi

Bolu Belediyesi'nden Bayram süresince kesintisiz hizmet

Bolu Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatil süresince vatandaşların mağdur olmaması adına önemli bir karar aldı. Bu dönemde, ön ödemeli su sayacı kullanıcıları ve emlak vergisi ödemeleri için veznelerin açık tutulacağı duyuruldu.

Ön ödemeli su sayacı kullanıcılarına özel düzenleme

Ramazan Bayramı tatili boyunca, ön ödemeli su sayacı aboneleri için vezneler özel saatlerde hizmet verecek. Bu kapsamda, 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı (Arife günü) tarihlerinde sabah 08.30'dan akşam 17.30'a kadar, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma günleri ise sabah 10.00'dan öğle 13.00'e kadar hizmetinizde olacak.

Emlak Vergisi ödemeleri için kolaylık

Emlak vergisi ödemek isteyen vatandaşlar için de benzer bir düzenleme yapıldı. 8 Nisan Pazartesi günü sabah 08.30'dan akşam 17.30'a, 9 Nisan Salı (Arife günü) ise sabah 08.30'dan öğle 13.00'e kadar emlak vezneleri açık olacak.

Vatandaşların memnuniyeti öncelikli

Bolu Belediyesi, aldığı bu kararla vatandaşların bayram tatilinde herhangi bir ödeme ile ilgili sorun yaşamamasını hedefliyor. Belediye, bu özel düzenleme ile vatandaşların memnuniyetini ve rahatlığını ön planda tutuyor.

Ödeme saatlerini not edin

Bayram tatilinde ödeme yapmayı planlayan vatandaşların, belirtilen gün ve saat aralıklarını not etmeleri önem taşıyor. Bu sayede, son dakika sıkıntısı yaşamadan işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Bolu Belediyesi'nden hatırlatma

Bolu Belediyesi, tüm vatandaşlarına sorunsuz bir bayram tatili geçirmeleri dileğiyle, ödeme işlemleri için belirlenen saatlere uymaları konusunda hatırlatmada bulunuyor. Belediye, bu özel hizmet ile tatil süresince de yanınızda olacağını vurguluyor.