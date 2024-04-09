Bolu’da da görülen Çizgili Sırtlan, Anadolu Sırtlanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar’ın kamerasına yakalandı…

Anadolu'da Çizgili Sırtlan
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Anadolu'nun kırsal bölgelerinde bir fotokapan mucizesi yaşandığını duyurdu. Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan, bu özel kameralar tarafından görüntülendi, doğaseverlerin yüzünü güldüren bu olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaybolmaya yüz tutmuş bir tür
Çizgili sırtlan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından ‘Nesli Tükenme Tehlikesi Altında’ olarak sınıflandırılmış bir tür. Anadolu'da ender rastlanan bu canlı, fotokapan görüntüleriyle bir kez daha insanların dikkatini çekti.
Fotokapanın yakaladığı anlar
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kırsal alanlara yerleştirdiği fotokapanlar, yaban hayatının gizli kalmış yönlerini gözler önüne seriyor. Bu kez, koşan bir çizgili sırtlanın görüntüleri, doğanın bu gizemli yüzünü bir kez daha gösterdi.
Çizgili sırtlanın yaşam alanları
Çizgili sırtlanlar, geniş bir coğrafyada, Kuzey ve Doğu Afrika'dan Asya'ya, Kafkaslar'dan Güney Sibirya'ya kadar uzanan bir alanda yaşar. Türkiye'de ise Akdeniz, Ege, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülürken, Marmara ve İç Anadolu'da da nadiren rastlanır.
Anadolu'nun doğal mirası
Bu nadir görülen canlı, Anadolu'nun zengin doğal mirasının bir parçası olarak kabul ediliyor. Çizgili sırtlanın görüntülenmesi, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve farkındalığın artırılması açısından büyük önem taşıyor.
Koruma çalışmaları devam ediyor
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün çabalarıyla, çizgili sırtlan gibi nesli tehlike altındaki türlerin korunması için çalışmalar sürdürülüyor. Bu tür görüntülemeler, koruma çalışmalarının önemini ve doğanın korunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.