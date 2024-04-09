- Ekonomi

Emekliler için dev promosyon! İş Bankası ve ING'den 18 Bin TL'lik nakit avantajı

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Emeklilik maaşınızı daha değerli kılacak bir fırsat! İş Bankası ve ING, emeklilere özel 18 Bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Emekli maaşınızı taşıyın, bu büyük avantajdan yararlanın. Detaylar için okumaya devam edin!

Emekliler için dev promosyon! İş Bankası ve ING'den 18 Bin TL'lik nakit avantajı mask
Emekliler için dev promosyon! İş Bankası ve ING'den 18 Bin TL'lik nakit avantajı
Emekliler için dev promosyon! İş Bankası ve ING'den 18 Bin TL'lik nakit avantajı
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Emeklilik maaşınızı taşıyın, nakit promosyon kazanın!

İş Bankası ve ING Türkiye, emeklilere yönelik büyük bir promosyon kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşını bu bankalara taşıyan vatandaşlarımız, 18 bin TL'ye kadar nakit promosyon elde etme şansına sahip oluyor. İş Bankası 12 bin TL, ING ise 18 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yaparak, emeklilerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Emekliler için dev promosyon! İş Bankası ve ING'den 18 Bin TL'lik nakit avantajı

ING'den emeklilere cazip promosyon teklifi

ING Türkiye, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine, maaş miktarına bağlı olarak 18 bin TL'ye varan nakit promosyonlar sunuyor. Bu fırsattan yararlanabilmek için, emekli maaşınızı ING'ye taşımanız ve hesabınıza otomatik fatura talimatları vermeniz gerekiyor. Böylece, toplamda 18 bin TL'ye varan bir promosyon kazanabilirsiniz.

Emekliler için dev promosyon! İş Bankası ve ING'den 18 Bin TL'lik nakit avantajı

Başvuru kolaylığı ve geniş katılım şansı

Emekliler, ING Mobil uygulaması üzerinden veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla kolayca başvuru yapabilirler. Ayrıca, doğrudan ING şubelerine giderek de işlemlerini tamamlayabilirler. Bu promosyon, yeni emekliler ve EYT'den emekli olanlar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazeye hitap ediyor. 3 - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya, 3 yıllık bir taahhüt gerektiriyor.

Emekliler için dev promosyon! İş Bankası ve ING'den 18 Bin TL'lik nakit avantajı

İş Bankası'ndan SGK emeklilerine özel promosyon

İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik olarak 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. 28 Mart - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında, İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklileri, bu promosyondan yararlanma şansını elde ediyor.

Emekliler için dev promosyon! İş Bankası ve ING'den 18 Bin TL'lik nakit avantajı

Nasıl başvurulur? İşte detaylar

Promosyondan faydalanmak isteyen emekliler, İş Bankası'nın internet bankacılığı hizmetini kullanabilir veya doğrudan bir İş Bankası şubesine başvurabilirler. Önemli olan, belirtilen tarihler arasında başvurunun yapılması ve emekli maaşının İş Bankası'na başarıyla taşınmasıdır.

Emekliler için dev promosyon! İş Bankası ve ING'den 18 Bin TL'lik nakit avantajı

Bu fırsatı kaçırmayın!

İş Bankası ve ING'nin sunduğu bu değerli nakit promosyon fırsatları, emekli maaşınızı daha verimli bir şekilde kullanmanıza olanak tanıyor. Belirlenen kampanya tarihleri arasında başvurunuzu yaparak, siz de bu avantajlardan yararlanın ve maaşınızı daha da değerlendirin.

Emekliler için dev promosyon! İş Bankası ve ING'den 18 Bin TL'lik nakit avantajı

# Türkiye

09 Nis 2024 - 15:00 - Ekonomi

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