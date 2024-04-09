Emekliler için dev promosyon! İş Bankası ve ING'den 18 Bin TL'lik nakit avantajı

Emeklilik maaşınızı taşıyın, nakit promosyon kazanın!
İş Bankası ve ING Türkiye, emeklilere yönelik büyük bir promosyon kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşını bu bankalara taşıyan vatandaşlarımız, 18 bin TL'ye kadar nakit promosyon elde etme şansına sahip oluyor. İş Bankası 12 bin TL, ING ise 18 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yaparak, emeklilerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.
ING'den emeklilere cazip promosyon teklifi
ING Türkiye, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine, maaş miktarına bağlı olarak 18 bin TL'ye varan nakit promosyonlar sunuyor. Bu fırsattan yararlanabilmek için, emekli maaşınızı ING'ye taşımanız ve hesabınıza otomatik fatura talimatları vermeniz gerekiyor. Böylece, toplamda 18 bin TL'ye varan bir promosyon kazanabilirsiniz.
Başvuru kolaylığı ve geniş katılım şansı
Emekliler, ING Mobil uygulaması üzerinden veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla kolayca başvuru yapabilirler. Ayrıca, doğrudan ING şubelerine giderek de işlemlerini tamamlayabilirler. Bu promosyon, yeni emekliler ve EYT'den emekli olanlar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazeye hitap ediyor. 3 - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya, 3 yıllık bir taahhüt gerektiriyor.
İş Bankası'ndan SGK emeklilerine özel promosyon
İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik olarak 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. 28 Mart - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında, İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklileri, bu promosyondan yararlanma şansını elde ediyor.
Nasıl başvurulur? İşte detaylar
Promosyondan faydalanmak isteyen emekliler, İş Bankası'nın internet bankacılığı hizmetini kullanabilir veya doğrudan bir İş Bankası şubesine başvurabilirler. Önemli olan, belirtilen tarihler arasında başvurunun yapılması ve emekli maaşının İş Bankası'na başarıyla taşınmasıdır.
Bu fırsatı kaçırmayın!
İş Bankası ve ING'nin sunduğu bu değerli nakit promosyon fırsatları, emekli maaşınızı daha verimli bir şekilde kullanmanıza olanak tanıyor. Belirlenen kampanya tarihleri arasında başvurunuzu yaparak, siz de bu avantajlardan yararlanın ve maaşınızı daha da değerlendirin.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.