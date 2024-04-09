POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi)’in öğrenci alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru ekranına nasıl ulaşılır? Son tarih!

Alımlar, 3 aşamada gerçekleşecek
Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) adayları, başvuru yapmadan önce eğitim, sınav, yaş ve diğer şartları araştırıyorlar. POMEM öğrenci alımı süreci ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat olmak üzere üç aşamada gerçekleştiriliyor. Bu süreçleri başarıyla tamamlayan ve başvuru şartlarını sağlayan adaylar alıma dahil ediliyor.
Son başvuru tarihi 14 Nisan 2024
POMEM 7.500 öğrenci alımı başvuruları 14 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapabilmek için adayların KPSS puanı şartı aranırken, boy şartını sağlamaları gerekiyor. Başvuru süreci internet üzerinden yapılacak olup, şahsen veya mail yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
6 bin erkek, bin 500 kadın aday alımı yapılacak
Belirlenen süre içinde başvurularını tamamlamayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacak. POMEM öğrenci alımı için toplamda 7.500 kişi alınacak; bunların 6.000'i erkek ve 1.500'ü kadın adaylardan oluşacak.
Nasıl başvuru yapılır?
POMEM öğrencileri, aday memur olarak atanabilmeleri için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru işlemlerini ais.pa.edu.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak yapabilirler.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.