POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi)’in öğrenci alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru ekranına nasıl ulaşılır? Son tarih!

Alımlar, 3 aşamada gerçekleşecek

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) adayları, başvuru yapmadan önce eğitim, sınav, yaş ve diğer şartları araştırıyorlar. POMEM öğrenci alımı süreci ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat olmak üzere üç aşamada gerçekleştiriliyor. Bu süreçleri başarıyla tamamlayan ve başvuru şartlarını sağlayan adaylar alıma dahil ediliyor.

Son başvuru tarihi 14 Nisan 2024

POMEM 7.500 öğrenci alımı başvuruları 14 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapabilmek için adayların KPSS puanı şartı aranırken, boy şartını sağlamaları gerekiyor. Başvuru süreci internet üzerinden yapılacak olup, şahsen veya mail yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

6 bin erkek, bin 500 kadın aday alımı yapılacak

Belirlenen süre içinde başvurularını tamamlamayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacak. POMEM öğrenci alımı için toplamda 7.500 kişi alınacak; bunların 6.000'i erkek ve 1.500'ü kadın adaylardan oluşacak.

Nasıl başvuru yapılır?

POMEM öğrencileri, aday memur olarak atanabilmeleri için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru işlemlerini ais.pa.edu.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak yapabilirler.