09 Nis 2024 - 20:00- Güncel G:

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi)’in öğrenci alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru ekranına nasıl ulaşılır? Son tarih!

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Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) tarafından gerçekleştirilecek olan 31. dönem öğrenci alımı başvuru süreci, adayların ilgisini çekiyor. Bu alımla birlikte Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı olan POMEM'e bunların 6.000'i erkek, 1.500'ü ise kadın toplamda 7.500 öğrenci alınacak.

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi)’in öğrenci alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru ekranına nasıl ulaşılır? Son tarih! mask
POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi)’in öğrenci alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru ekranına nasıl ulaşılır? Son tarih!
POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi)’in öğrenci alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru ekranına nasıl ulaşılır? Son tarih!
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Alımlar, 3 aşamada gerçekleşecek

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) adayları, başvuru yapmadan önce eğitim, sınav, yaş ve diğer şartları araştırıyorlar. POMEM öğrenci alımı süreci ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat olmak üzere üç aşamada gerçekleştiriliyor. Bu süreçleri başarıyla tamamlayan ve başvuru şartlarını sağlayan adaylar alıma dahil ediliyor.

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi)’in öğrenci alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru ekranına nasıl ulaşılır? Son tarih!

Son başvuru tarihi 14 Nisan 2024

POMEM 7.500 öğrenci alımı başvuruları 14 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapabilmek için adayların KPSS puanı şartı aranırken, boy şartını sağlamaları gerekiyor. Başvuru süreci internet üzerinden yapılacak olup, şahsen veya mail yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi)’in öğrenci alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru ekranına nasıl ulaşılır? Son tarih!

6 bin erkek, bin 500 kadın aday alımı yapılacak

Belirlenen süre içinde başvurularını tamamlamayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacak. POMEM öğrenci alımı için toplamda 7.500 kişi alınacak; bunların 6.000'i erkek ve 1.500'ü kadın adaylardan oluşacak.
POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi)’in öğrenci alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru ekranına nasıl ulaşılır? Son tarih!

Nasıl başvuru yapılır?

POMEM öğrencileri, aday memur olarak atanabilmeleri için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru işlemlerini ais.pa.edu.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak yapabilirler.

# polis, eğitim, Sağlık

09 Nis 2024 - 20:00 - Güncel

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