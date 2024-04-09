O koltuğa 4 gün o oturacak...

Bolu'da liderlik koltuğunda geçici değişim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önemli bir özel program nedeniyle şehir dışına çıkıyor. Bu önemli dönemde, belediye yönetiminin kısa süreliğine de olsa yeni bir yüze emanet edildiği açıklandı.

Süleyman Can, geçici başkanlık görevini üstleniyor

Özcan'ın yokluğunda, Bolu Belediye Meclisi'nin deneyimli üyesi Süleyman Can, belediye başkanlığı görevini geçici olarak devraldı. Can, 08-12 Nisan tarihleri arasında Bolu'nun ihtiyaçlarını yönetecek.

Dört gün sürecek özel vekalet

Tanju Özcan'ın şehir dışında olacağı bu dört gün boyunca, Süleyman Can Bolu'nun yönetimini elinde tutacak. Bu süre, belediye için önemli kararların alınabileceği bir zaman dilimi olarak görülüyor.

Bolu'nun sürekliliği güvence altında

Geçici liderlik değişikliği, Bolu Belediyesi'nin sürekli ve kesintisiz hizmet verme misyonunu korumayı amaçlıyor. Can'ın deneyimi, bu geçiş döneminin sorunsuz yönetilmesini sağlayacak.

Yeni yönetim anlayışının test edilmesi

Süleyman Can, CHP'nin Bolu Belediye Meclisi'ndeki temsilcisi olarak bu geçici atama ile partinin belediye yönetimindeki aktif rolünü sürdürüyor.

Bu dört günlük geçici dönem, Bolu Belediyesi için yeni bir yönetim anlayışının test edilmesi anlamına geliyor. Süleyman Can liderliğinde, belediye hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi planlanıyor.