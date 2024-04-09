O koltuğa 4 gün o oturacak...

Bolu'da liderlik koltuğunda geçici değişim
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önemli bir özel program nedeniyle şehir dışına çıkıyor. Bu önemli dönemde, belediye yönetiminin kısa süreliğine de olsa yeni bir yüze emanet edildiği açıklandı.
Süleyman Can, geçici başkanlık görevini üstleniyor
Özcan'ın yokluğunda, Bolu Belediye Meclisi'nin deneyimli üyesi Süleyman Can, belediye başkanlığı görevini geçici olarak devraldı. Can, 08-12 Nisan tarihleri arasında Bolu'nun ihtiyaçlarını yönetecek.
Dört gün sürecek özel vekalet
Tanju Özcan'ın şehir dışında olacağı bu dört gün boyunca, Süleyman Can Bolu'nun yönetimini elinde tutacak. Bu süre, belediye için önemli kararların alınabileceği bir zaman dilimi olarak görülüyor.
Bolu'nun sürekliliği güvence altında
Geçici liderlik değişikliği, Bolu Belediyesi'nin sürekli ve kesintisiz hizmet verme misyonunu korumayı amaçlıyor. Can'ın deneyimi, bu geçiş döneminin sorunsuz yönetilmesini sağlayacak.
Yeni yönetim anlayışının test edilmesi
Süleyman Can, CHP'nin Bolu Belediye Meclisi'ndeki temsilcisi olarak bu geçici atama ile partinin belediye yönetimindeki aktif rolünü sürdürüyor.
Bu dört günlük geçici dönem, Bolu Belediyesi için yeni bir yönetim anlayışının test edilmesi anlamına geliyor. Süleyman Can liderliğinde, belediye hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi planlanıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.