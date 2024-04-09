KDV denetimini yapay zekâ yapacak… Hazine Bakanı Şimşek'ten çarpıcı açıklamalar

Yapay zekâ ile KDV oran uyumsuzluklarına son
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katma değer vergisi (KDV) sistemine yönelik önemli bir adım attıklarını duyurdu. Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Risk Analizi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen yapay zeka destekli çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Bu çalışmalar, KDV oranlarında yaşanan uyumsuzlukların tespit edilmesine yönelikti.
Düşük KDV oranlarının istismarı tespit altında
Bakan Şimşek, özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde uygulanan düşük KDV oranlarının bazı firmalar tarafından istismar edildiğini belirtti. Bu durumun vergi kaybına ve haksız rekabete yol açtığını vurgulayan Şimşek, bu tür uygulamalara karşı saha denetimlerinin başlatılacağını ifade etti.
Vergi adaleti için sıkı takip
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, vergi kaybı ve kaçağını önlemek amacıyla haksız kazanç sağlayan ve haksız rekabet oluşturan firmaları yakından takip edeceğini belirten Şimşek, vergi adaletinin sağlanması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.
Yapay zeka destekli çalışmaların önemi
Yapay zeka destekli çalışmaların tamamlanması, vergi denetim süreçlerinde büyük bir dönüşümü işaret ediyor. Bu teknoloji sayesinde, KDV oran uyumsuzluklarının daha hızlı ve etkin bir şekilde tespit edilmesi mümkün hale geliyor.
Saha denetimleri nasıl yapılacak?
Bakan Şimşek, düşük KDV oranlarını istismar eden firmalara yönelik yapılacak saha denetimlerinin detayları hakkında bilgi vermedi. Ancak, bu denetimlerin vergi kayıp ve kaçağını önleme konusunda önemli bir adım olacağı vurgulandı.
Vergi sisteminde yeni bir dönem
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları, Türkiye'nin vergi sisteminde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Yapay zeka destekli denetimler ve saha çalışmaları ile vergi adaletinin sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi hedefleniyor.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.