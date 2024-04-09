KDV denetimini yapay zekâ yapacak… Hazine Bakanı Şimşek'ten çarpıcı açıklamalar

Yapay zekâ ile KDV oran uyumsuzluklarına son

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katma değer vergisi (KDV) sistemine yönelik önemli bir adım attıklarını duyurdu. Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Risk Analizi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen yapay zeka destekli çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Bu çalışmalar, KDV oranlarında yaşanan uyumsuzlukların tespit edilmesine yönelikti.

Düşük KDV oranlarının istismarı tespit altında

Bakan Şimşek, özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde uygulanan düşük KDV oranlarının bazı firmalar tarafından istismar edildiğini belirtti. Bu durumun vergi kaybına ve haksız rekabete yol açtığını vurgulayan Şimşek, bu tür uygulamalara karşı saha denetimlerinin başlatılacağını ifade etti.

Vergi adaleti için sıkı takip

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, vergi kaybı ve kaçağını önlemek amacıyla haksız kazanç sağlayan ve haksız rekabet oluşturan firmaları yakından takip edeceğini belirten Şimşek, vergi adaletinin sağlanması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Yapay zeka destekli çalışmaların önemi

Yapay zeka destekli çalışmaların tamamlanması, vergi denetim süreçlerinde büyük bir dönüşümü işaret ediyor. Bu teknoloji sayesinde, KDV oran uyumsuzluklarının daha hızlı ve etkin bir şekilde tespit edilmesi mümkün hale geliyor.

Saha denetimleri nasıl yapılacak?

Bakan Şimşek, düşük KDV oranlarını istismar eden firmalara yönelik yapılacak saha denetimlerinin detayları hakkında bilgi vermedi. Ancak, bu denetimlerin vergi kayıp ve kaçağını önleme konusunda önemli bir adım olacağı vurgulandı.

Vergi sisteminde yeni bir dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları, Türkiye'nin vergi sisteminde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Yapay zeka destekli denetimler ve saha çalışmaları ile vergi adaletinin sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi hedefleniyor.