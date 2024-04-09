09 Nis 2024 - 00:50- Güncel G:

Ambulans yoluna taş koyanlara ceza yağdı…: Bolu'da emniyet şeridi ihlallerine son!

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Bolu Dağı Tüneli'nde ambulansın geçişini engelleyen sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, emniyet şeridi ihlalleri için 49 araca 315 bin 511 TL ceza kesildi. Acil durum araçlarına yol vermeyenlere karşı alınan sıkı önlemlerle, hayat kurtaran müdahalelere destek olunuyor…

Ambulans yoluna taş koyanlara ceza yağdı…: Bolu'da emniyet şeridi ihlallerine son! mask
Ambulans yoluna taş koyanlara ceza yağdı…: Bolu'da emniyet şeridi ihlallerine son!
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Bolu'da ambulans geçiş engellerine karşı ciddi mücadele

Bolu Dağı Tüneli'nde, ambulans ve acil servis araçlarının geçişini zorlaştıran sürücülere karşı yapılan denetimler sonucunda, emniyet şeridi ihlalleri nedeniyle büyük miktarda ceza kesildi. Bu müdahale, acil durum araçlarının önünü açma konusunda ciddi bir adımdır.

Trafik yoğunluğunda acil sağlık ekiplerinin mücadelesi

Ramazan Bayramı tatili süresince artan trafik yoğunluğu, özellikle Bolu Dağı Tüneli'nde acil sağlık hizmetlerinin zorlanmasına neden oldu. 112 Acil Sağlık ekipleri, trafik kazalarına müdahale etmek için emniyet şeridini kullanmak zorunda kaldı, fakat bu şeridi ihlal eden araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Ambulans yoluna taş koyanlara ceza yağdı…: Bolu'da emniyet şeridi ihlallerine son!

Sosyal medyada yapılan çağrıya büyük ilgi

Ankara yönünde gerçekleşen bir zincirleme trafik kazasına müdahale etmeye çalışan ambulans ekibinin, emniyet şeridini ihlal eden sürücülere yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı, büyük ilgi gördü. Ambulansın siren sesleri eşliğinde yapılan uyarılar, dikkatleri bu önemli konuya çekti.

Dron ile gerçekleştirilen denetimler ve sonuçları

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dron destekli yapılan denetimler, emniyet şeridini ihlal eden sürücülerin tespit edilmesini sağladı. Bu denetimler sonucunda, 49 araca toplamda 315 bin 511 TL tutarında idari ceza uygulandı.

Emniyet şeridinde duraklamaya sıfır tolerans

Emniyet şeridinde gereksiz yere duraklayan veya park eden 50 araca da toplam 34 bin 500 TL ceza kesilerek, acil durum araçlarının geçişine engel olunmaması gerektiği mesajı güçlü bir şekilde verildi.

Ambulans yoluna taş koyanlara ceza yağdı…: Bolu'da emniyet şeridi ihlallerine son!

Bolu'da hayat kurtaran önlemler

Bolu'da yapılan bu denetimler, ambulans ve diğer acil servis araçlarının sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için alınan önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Emniyet şeridi ihlallerine karşı alınan sıkı tedbirler, acil durumlarda hayat kurtarmanın önündeki engelleri minimuma indirmeyi hedefliyor.

# Sağlık, ramazan bayramı, sosyal medya

09 Nis 2024 - 00:50 Bolu/ Bolu- Güncel

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