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Milliyetçi Hareket Partisi’nin yüz karası terbiyesizlikte sınır tanımadı!

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Aday gösterilmeyen belediye başkanı milletvekiline çiçek fırlatıp hakaret etti. İnsanlık dışı tavır ve davranışları nedeniyle daha önce partisinden atılmıştı. Şimdide misafire bile saygısı olmayan yaşam formu milletvekiline saldırdı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin yüz karası terbiyesizlikte sınır tanımadı! mask
Milliyetçi Hareket Partisi’nin yüz karası terbiyesizlikte sınır tanımadı!
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Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde seçimi kazanan MHP’li Efdal Altundal’ın devir teslim töreninde, belediye seçimlerini kaybeden eski belediye başkanı Birol Şahin, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül’le tartıştı. Milletvekili Akgül’e küfür ve hakaretler ederek üstüne yürüyen Şahin, milletvekilinin üzerine çiçek fırlattı.

Koltuğu bırakmak zor oldu

Kaynaşlı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi’nin adayı mevcut Belediye Başkanı Birol Şahin’e 894 oy fark atan MHP’li Efdal Altundal seçimi kazandı. Seçimin ardından Kaynaşlı Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törene seçimleri kazanan Efdal Altundal, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve partililer katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin yüz karası terbiyesizlikte sınır tanımadı!

Çoban olamayacak adam başkan olmuş

A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Mart 2020'de MHP'den ihraç edilen eski Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada partisinden ihraç sürecine değindi. Milletvekili Akgül, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile ilgili sözleri sebebiyle Şahin’e müdahale ederek, ifadeleri doğru bulmadığını söyledi. Bunun üzerine Şahin, Akgül’e "Sen kimsin" diyerek küfür ve hakaretler savurdu. Şahin, daha sonra ayağa kalkıp masada bulunan çiçeği İsmail Akgül’e fırlatarak küfür ve hakaretlerine devam edip üzerine yürüdü. O anlar kameralara yansırken, olay odadakilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaşanan olayların ardından devir teslim töreni tamamlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin yüz karası terbiyesizlikte sınır tanımadı!

Cahiliye dönemini kapattılar

MHP’li Başkan Efdal Altundal’ın makamında fotoğraf çektirerek paylaşım yapan MHP Milletvekili İsmail Akgül, "Belediyemizi teslim aldık. Kaynaşlı ilçemizde cahiliye dönemini kapatarak, hizmet dönemini başlattık. Biz Müslümanlığı ve adaletli olmayı size öğreteceğiz” ifadelerini kullandı.

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09 Nis 2024 - 12:23 - Siyaset

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