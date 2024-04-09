Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve manevi değerlerin altını çizdi

Ramazan Bayramı'nın getirdiği manevi coşku
Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2024 Ramazan Bayramı'nı kutlama mesajında, Ramazan ayının ardından gelen manevi coşkuya ve birlik, beraberlik duygularının pekişmesine dikkat çekti. Kılıç, "Ramazan'ın bize kazandırdığı manevi huzur ve toplumsal birlikteliğin simgesi olan bu bayramda, dilimizdeki güzel sözler ve gönlümüzdeki sevgiyle bir aradayız" ifadelerini kullandı.
Bayramların toplumsal yapıdaki yeri
Vali Kılıç, bayramların sadece dini birer ritüel olmanın ötesinde, toplumu bir araya getiren, dargınlıkları sonlandıran ve paylaşmayı teşvik eden önemli günler olduğunu vurguladı. "Bayramlar, bizi birbirimize daha da yakınlaştıran, kırgınlıkları unutturan özel zamanlardır" diyerek, bu günlerin toplumsal birlikteliğe katkısını ön plana çıkardı.
Gelecek nesillere aktarılacak değerler
Bolu'nun yöneticisi, bayramların aynı zamanda yüce dinimizin ve kadim medeniyetimizin güzelliklerini gelecek nesillere aktarma fırsatı sunduğunu belirtti. Kılıç, "Bu özel günler, toplumsal değerlerimizi koruyup kuvvetlendirmek için birer vesiledir" şeklinde konuştu.
Toplumsal yardımlaşmanın önemi
Vali Kılıç'ın mesajında özellikle vurguladığı bir diğer konu ise toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın gücüydü. "Bayramlar, muhtaç olanın yanında olma, kimsesizlere, hastalara ve yaşlılara destek olma zamanıdır" diyerek, bu dönemlerin toplumsal anlamını güçlendirdiğini ifade etti.
Şehit ve gazilere saygı
Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin, şehitlerin fedakarlıkları sayesinde sağlandığını hatırlatan Kılıç, bayram vesilesiyle şehitleri minnetle anıp, gazilere sağlık ve uzun ömürler diledi. Bu saygı ve minnetin, toplumsal hafızanın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.
Dünya barışı için temenniler
Vali Kılıç, mesajını dünya barışı ve kardeşlik temennisiyle sonlandırdı. "Bu bayramın, başta Filistin olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" diyerek, bayramın evrensel bir barış mesajı taşıdığını belirtti. Bu ifadelerle, bayramın sadece bir toplumu değil, tüm insanlığı kucaklayan bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.