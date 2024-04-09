09 Nis 2024 - 14:40- Güncel G:

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve manevi değerlerin altını çizdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın 2024 Ramazan Bayramı kutlama mesajında vurguladığı birlik, beraberlik, manevi değerler, toplumsal dayanışma ve dünya barışı temennileri. Şehit ve gazilere saygının yanı sıra, gelecek nesillere aktarılması gereken değerlerin önemi üzerinde duruldu

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve manevi değerlerin altını çizdi mask
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve manevi değerlerin altını çizdi
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve manevi değerlerin altını çizdi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan Bayramı'nın getirdiği manevi coşku

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2024 Ramazan Bayramı'nı kutlama mesajında, Ramazan ayının ardından gelen manevi coşkuya ve birlik, beraberlik duygularının pekişmesine dikkat çekti. Kılıç, "Ramazan'ın bize kazandırdığı manevi huzur ve toplumsal birlikteliğin simgesi olan bu bayramda, dilimizdeki güzel sözler ve gönlümüzdeki sevgiyle bir aradayız" ifadelerini kullandı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve manevi değerlerin altını çizdi

Bayramların toplumsal yapıdaki yeri

Vali Kılıç, bayramların sadece dini birer ritüel olmanın ötesinde, toplumu bir araya getiren, dargınlıkları sonlandıran ve paylaşmayı teşvik eden önemli günler olduğunu vurguladı. "Bayramlar, bizi birbirimize daha da yakınlaştıran, kırgınlıkları unutturan özel zamanlardır" diyerek, bu günlerin toplumsal birlikteliğe katkısını ön plana çıkardı.

Gelecek nesillere aktarılacak değerler

Bolu'nun yöneticisi, bayramların aynı zamanda yüce dinimizin ve kadim medeniyetimizin güzelliklerini gelecek nesillere aktarma fırsatı sunduğunu belirtti. Kılıç, "Bu özel günler, toplumsal değerlerimizi koruyup kuvvetlendirmek için birer vesiledir" şeklinde konuştu.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve manevi değerlerin altını çizdi

Toplumsal yardımlaşmanın önemi

Vali Kılıç'ın mesajında özellikle vurguladığı bir diğer konu ise toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın gücüydü. "Bayramlar, muhtaç olanın yanında olma, kimsesizlere, hastalara ve yaşlılara destek olma zamanıdır" diyerek, bu dönemlerin toplumsal anlamını güçlendirdiğini ifade etti.

Şehit ve gazilere saygı

Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin, şehitlerin fedakarlıkları sayesinde sağlandığını hatırlatan Kılıç, bayram vesilesiyle şehitleri minnetle anıp, gazilere sağlık ve uzun ömürler diledi. Bu saygı ve minnetin, toplumsal hafızanın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve manevi değerlerin altını çizdi

Dünya barışı için temenniler

Vali Kılıç, mesajını dünya barışı ve kardeşlik temennisiyle sonlandırdı. "Bu bayramın, başta Filistin olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" diyerek, bayramın evrensel bir barış mesajı taşıdığını belirtti. Bu ifadelerle, bayramın sadece bir toplumu değil, tüm insanlığı kucaklayan bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

# Bolu haberleri, 2024 Ramazan Bayramı, Erkan Kılıç, Bolu, Bolu Valisi Erkan Kılıç, ramazan bayramı, bolu valisi, Bolu sondakika, Türkiye, Sağlık, destek

09 Nis 2024 - 14:40 Bolu/ Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL