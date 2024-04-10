10 Nis 2024 - 07:10- Ekonomi G:

Bolu'da tereke tasfiyesi kapsamında mülk ve araç satışı fırsatı!

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Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, 2024 Mayıs'ında gerçekleşecek tereke tasfiye satışında Seben Alpagut Köyü'nde araziler ve bir araç için cazip teklifler sunuyor. Nakit teminat gerekmeksizin, detaylar için okuyun!

Bolu'da tereke tasfiyesi kapsamında mülk ve araç satışı fırsatı! mask
Bolu'da tereke tasfiyesi kapsamında mülk ve araç satışı fırsatı!
Bolu'da tereke tasfiyesi kapsamında mülk ve araç satışı fırsatı!
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Bolu'da benzersiz tereke satışı fırsatı

Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, 2020/16 dosya numarası altında bir tereke tasfiyesi duyurusu yaparak, çeşitli taşınmazlar ve bir aracın satışını ilan etti. Bu satış, İcra İflas Kanunu'nun 241. maddesi gereğince pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ve satışa sunulan her bir mal için muhammen değerin altında bir fiyat kabul edilmeyecek.

Bolu'da tereke tasfiyesi kapsamında mülk ve araç satışı fırsatı!

Satışa sunulan taşınmazlar ve araç

Satışa sunulan mülkler arasında, Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Alpagut köyünde yer alan ve farklı büyüklüklerdeki tarlalar ile bir bahçe ve bir bağ bulunuyor. Ayrıca, bir ahşap ev, samanlık ve saya ile 1975 model bir Morris Leyland araç da teklifler arasında. Her bir taşınmazın ve aracın muhammen bedeli, KDV oranı ve teminat miktarı belirlenmiş durumda.

Bolu'da tereke tasfiyesi kapsamında mülk ve araç satışı fırsatı!

Teklif verme ve satış koşulları

İlgilenen alıcıların, Vakıflar Bankası Bolu Şubesi'nde açılan hesaba, muhammen değerin %20'si oranında bir pey akçesi yatırmaları veya eş değerde bir banka teminat mektubu sunmaları gerekiyor. Satış gününe kadar yazılı teklifler kabul edilecek ve satış şartları, tereke tasfiye memuru ile yapılacak pazarlık sonucunda belirlenecek.

Satış tarihleri ve yerleri

13 Mayıs 2024 tarihinde, Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu'nda gerçekleştirilecek olan satış, sabah 10:30'dan öğle 12:20'ye kadar farklı zaman dilimlerinde yapılacak. Her bir mülk ve araç için belirlenen satış zamanlarına dikkat edilmelidir.

Bolu'da tereke tasfiyesi kapsamında mülk ve araç satışı fırsatı!

Alıcılar için önemli bilgiler

Satış bedeli peşin olarak ödenecek ve damga vergisi, KDV, tapu harcı gibi masraflar alıcı tarafından karşılanacak. Ayrıca, ihalenin kesinleşmesi sonrası ortaya çıkabilecek KDV ve damga vergisi farkları da alıcı sorumluluğunda olacak.

Bolu'da tereke tasfiyesi kapsamında mülk ve araç satışı fırsatı!

İletişim ve detaylar

Daha fazla bilgi almak ve teklif vermek isteyenler, Tereke Tasfiye Memuru Av. Hasan ÜNAL ile iletişime geçebilir veya Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurabilirler. Bu benzersiz satış fırsatını kaçırmayın!

Bolu'da tereke tasfiyesi kapsamında mülk ve araç satışı fırsatı!

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10 Nis 2024 - 07:10 Bolu/ Seben- Ekonomi

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