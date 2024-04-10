Bolu Valisi Kılıç'ın bayram ziyaretlerinde birlik ve beraberlik mesajları

Bolu'da bayram öncesi şehitliklere saygı duruşu

Bolu'da Ramazan Bayramı'nın arifesinde, Valilik öncülüğünde düzenlenen şehitlik ziyaretleriyle bayramın manevi atmosferi pekiştirildi. İl Müftülüğü'nün de katılımıyla gerçekleşen bu ziyaretlerde, şehitlerimizin anısına Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi. Vali Erkan Kılıç, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek, onların bayramını kutladı.

Huzurevlerinde bayram sevinci

Vali Kılıç'ın ziyaretlerinin bir sonraki durağı, İzzet Baysal Çakmaklar ve Vakıf Huzurevleri oldu. Burada huzurevi sakinleriyle samimi sohbetler eden Vali, yaşlılarımızın bayramını kutlayarak, onlara sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi.

Kahraman ailelerle duygusal buluşmalar

Vali Kılıç, terör saldırıları sonucu şehit düşen ve gazi olan kahramanlarımızın ailelerini ziyaret etti. Bu ziyaretlerde, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi ve ailelerin bayramı kutlandı. Vali, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu vatanın bölünmez bütünlüğü için en değerli varlıklarını feda ettiler" ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve gençlerle bayram coşkusu

Bayramın sevincini çocuklarla paylaşan Vali Kılıç, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve Semiha Şakir Sarıgöl Engelsiz Yaşam, Bakım Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Burada çocuklarla sohbet eden ve onlara hediyeler veren Vali, bayramlarını kutladı.

Bolu'da bayramın derin anlamı

Vali Kılıç'ın gerçekleştirdiği ziyaretler, Ramazan Bayramı'nın Bolu'da nasıl bir manevi derinlik ve toplumsal birlik içinde kutlandığını ortaya koydu. Her kesimden insanın bayram sevincine ortak olması, şehrin kültürel ve sosyal dokusunu daha da güçlendirdi.

Örnek teşkil eden bayram programı

Bolu Valiliği tarafından düzenlenen bayram programı, toplumun farklı kesimlerine yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerle, bayramların sadece bir tatil günü olmadığını, aynı zamanda birer manevi ve toplumsal birleşme vesilesi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu program, diğer şehirlere de örnek oluşturarak, bayramların birlik ve beraberlik içinde kutlanmasının önemini vurguladı.