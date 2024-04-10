10 Nis 2024 - 10:00- Ekonomi G:

Bolu ve çevresindeki köylerde nadir bulunan "Türk Fındığı" bölgenin gururu

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Bolu merkez ve Seben ilçesine bağlı köylerde nadiren yetişen "Corylus colurna" olarak bilinen Türk Fındığı, bölgenin zengin bitki çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerinden biri olan Bolu, bu nadir türle dikkat çekiyor...

Bolu ve çevresindeki köylerde nadir bulunan "Türk Fındığı" bölgenin gururu mask
Bolu ve çevresindeki köylerde nadir bulunan "Türk Fındığı" bölgenin gururu
Bolu ve çevresindeki köylerde nadir bulunan "Türk Fındığı" bölgenin gururu
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Bolu'nun nadide bitkisi Türk Fındığı

Bolu merkezine ve Seben ilçesine bağlı köyler, biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir flora sunuyor. Bu çeşitliliğin içinde özellikle dikkat çeken "Corylus colurna", yani halk arasında bilinen adıyla Türk Fındığı, bölgenin botanik zenginliğini ortaya koyuyor. 

Bolu ve çevresindeki köylerde nadir bulunan

Türk Fındığı'nın doğal habitatı

Türkiye genelinde Kazdağları'ndan Bolu'ya, Kastamonu'dan Ankara-Nallıhan'a, Zonguldak-Yenice'den Karadeniz'in incisi Rize ve Trabzon'a kadar pek çok yerde doğal olarak yetişen Türk Fındığı, özellikle Bolu ve çevresindeki köylerde nadir bulunmasıyla biliniyor. 

Bolu ve çevresindeki köylerde nadir bulunan

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden

Orta ve Batı Karadeniz bölgesinde fındık üretimi denildiğinde akla gelen şehirler arasında Bolu önemli bir yere sahip. Düzce, Samsun, Sakarya ve Zonguldak ile birlikte bölgenin fındık üretimindeki payı büyük. Bolu, bu nadir yetişen Türk Fındığı ile fındık üretimindeki çeşitliliğini ve zenginliğini bir kez daha kanıtlıyor.
Bolu ve çevresindeki köylerde nadir bulunan

Bolu ve çevresindeki fındık çeşitliliği

Bolu ve çevresi, fındık üretimi konusunda sadece miktarıyla değil, aynı zamanda sunduğu çeşitlilikle de dikkat çekiyor. Türk Fındığı gibi nadir türlerin yanı sıra, bölge genelinde yaygın olarak yetişen fındık çeşitleri de bölgenin tarımsal zenginliğine katkıda bulunuyor.

Bolu ve çevresindeki köylerde nadir bulunan

 Bolu'nun fındık üretimindeki rolü

Bolu, Türkiye'nin fındık üretim haritasında stratejik bir konuma sahip. Hem nadir türlerin korunması hem de geniş çaplı fındık üretimiyle bölge, ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. Türk Fındığı'nın varlığı, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin ve tarımsal potansiyelinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Bolu ve çevresindeki köylerde nadir bulunan

Bolu ve Türk Fındığı

Bolu ve çevresindeki köylerde yetişen Türk Fındığı, bölgenin tarımsal mirasının önemli bir parçası. Bu nadir türün korunması ve sürdürülebilir bir şekilde üretilmesi, gelecek nesillere aktarılacak zengin bir biyolojik mirasın temellerini atıyor. Bolu, bu çabalarla hem bugünün hem de yarının fındık üretiminde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

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10 Nis 2024 - 10:00 - Ekonomi

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