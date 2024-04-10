  Başkan Çetin Uç'tan Ramazan Bayramı kutlama mesajı

Yeni bayrama ulaşmanın mutluluğu

Başkan Uç, Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte içten bir sevinç yaşadıklarını ifade etti. Ülkelerine ve Bolu'larına huzur, mutluluk ve refah diledi. Büyüklerine saygılarını, küçüklerine sevgilerini iletti. Bolu halkına sağlık, sevinç ve huzur dolu bir bayram diledi.

Ramazan Bayramı kutlaması

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, Bolu halkına Ramazan Bayramı dolayısıyla içten bir mesaj gönderdi. Yardımlaşmanın önemine vurgu yaparak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın öncülüğünde yapılan yardım çalışmalarını hatırlattı. İhtiyaç sahiplerine desteklerinin süreceğini belirtti.