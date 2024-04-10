  Başkan Çetin Uç'tan Ramazan Bayramı kutlama mesajı

Yeni bayrama ulaşmanın mutluluğu
Başkan Uç, Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte içten bir sevinç yaşadıklarını ifade etti. Ülkelerine ve Bolu'larına huzur, mutluluk ve refah diledi. Büyüklerine saygılarını, küçüklerine sevgilerini iletti. Bolu halkına sağlık, sevinç ve huzur dolu bir bayram diledi.
Ramazan Bayramı kutlaması
CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, Bolu halkına Ramazan Bayramı dolayısıyla içten bir mesaj gönderdi. Yardımlaşmanın önemine vurgu yaparak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın öncülüğünde yapılan yardım çalışmalarını hatırlattı. İhtiyaç sahiplerine desteklerinin süreceğini belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.