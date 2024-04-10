CHP’li Tanju Özcan’dan MHP’li İsmail Akgül’e destek

MHP'ye sürpriz destek

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'e yönelik hakaretler, eski Belediye Başkanı Birol Şahin'in tepkisiyle gündeme geldi. Şahin'in hakaretlerine karşı çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, olayı kınayarak destek verdi.

Tanju Özcan'dan İfade

Eski başkan Birol Şahin'in MHP Milletvekili İsmail Akgül'e yönelik hakaretleri, Kaynaşlı ilçesindeki devir teslim töreninde yaşandı. Bu olayı kınayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Şahin'e yönelik terbiyesizlikleri kabul edilemez bulduğunu belirterek, Akgül'ü destekledi ve özür dilemeye çağırdı.

Birol Şahin'in geçmişi ve tepkiler

Şahin daha önce MHP'den ihraç edilmişti. Sosyal medyada yaptığı cinsiyetçi paylaşımlar nedeniyle parti üyeliğinden çıkarılan Şahin, devir teslim töreninde konuşarak geçmişte yaşananları hatırlattı. Ancak, bu açıklamalarıyla MHP Milletvekili İsmail Akgül'ün tepkisini çekti.

Akgül ve Şahin arasındaki gerginlik

Akgül, Şahin'in Devlet Bahçeli ile ilgili ifadelerine karşı çıkarak tepki gösterdi. Bunun üzerine Şahin, Akgül'e küfürlerle karşılık verdiği belirtildi. Bu gerginlik, MHP içinde tartışma yarattı.

İç çekişme ve siyasi dinamikler

Şahin'in geçmişte yaşadığı ihraç süreci ve devamında parti içindeki gerginlikler, siyasi dinamiklerin ve iç çekişmelerin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Bu tür olaylar, parti içi disiplini etkileyebilir ve genel olarak siyasi atmosferi etkileyebilir.