Bolu'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı coşkusu

Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı özel bir törenle kutlandı. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in liderliğinde gerçekleşen etkinlik, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve saygı duruşuyla başladı.

Çelenk Sunumu ve Saygı Duruşu: Atatürk Anıtı'na Özel İlgi

Tören, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından, katılımcılar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Katılımcılar ve Destek: Emniyet Müdürü Yardımcıları ve Polis Memurları

Etkinliğe, emniyet müdür yardımcıları, idareciler ve polis memurları da katılarak Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladılar.

Anlam Dolu Törenle Onurlandırıldı: Türk Polis Teşkilatı

Bolu'da düzenlenen tören, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü anlamlı bir şekilde onurlandırdı. Katılımcılar, polis teşkilatının önemine vurgu yaparak gururla etkinliğe katıldılar.

Siyasi ve Toplumsal Destekle Kutlandı: Bolu Halkının Gururu

Bu özel günde Türk Polis Teşkilatının yanında olan Bolu halkı, toplumsal ve siyasi destekleriyle etkinliğe anlam kattılar. Polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü, Bolu'nun gurur kaynağı oldu.