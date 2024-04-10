Bolu’da Ramazan Bayramı kutlamasında protokol ve siyasiler bir araya geldi

Katılımcılar ve konuşmalar

Bayramlaşma törenine Bolu Valisi Erkan Kılıç, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanvekili Süleyman Can, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop ve diğer birçok önemli isim katıldı. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın yaptığı dua ile başlayan program, ardından protokol üyelerinin konuşmalarına geçti.

Bolu için birlik ve beraberlik mesajları

Bolu Belediye Başkanvekili Süleyman Can, Türk ulusunun ve Bolu halkının bayramını kutlayarak birlik ve beraberlik dileklerini iletti. Milletvekili İsmail Akgül ise sağlık ve huzur içinde nice bayramlara ulaşma temennisinde bulundu ve kardeşlik hukukunda bulunmanın önemine vurgu yaptı.

Bolu Valisi'nin vurguları ve projeler

Vali Erkan Kılıç, Bolu'da demokratik seçimlerin tamamlandığını ve şimdi Bolu için çalışma zamanı olduğunu belirtti. Tarım, sanayi ve turizm gibi alanlarda projeler üreterek Bolu'nun daha ileri bir noktaya taşınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, dünya genelinde yaşanan savaşların gölgesinde bayramı kutlamanın hüzünlü olduğunu ifade etti ve huzur dileklerini iletti.

Bayramlaşma programı sonunda Bolu Valisi Erkan Kılıç ve beraberindeki heyet, kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlamak üzere Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevinden ayrıldılar.