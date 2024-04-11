Diyet uzmanından Ramazan sonrası beslenme tüyoları

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Ramazan ayı sonrası beslenme tüyoları

Diyetisyen Müge Kinaş, Ramazan ayının bitmesiyle birlikte metabolizmanın yavaşlamasıyla ilgili uyarılarda bulunuyor. Beslenme alışkanlıklarını dikkatli şekilde yeniden düzenlemenin önemini vurguluyor.

Porsiyon kontrolü ve doğru besin seçimi

Kinaş, sindirim sistemini aşırı yemek tüketerek bozma riskine dikkat çekiyor. Öncelikle porsiyon kontrolünün önemini vurgulayarak, ani yemek tüketiminin sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu vurgulayan Kinaş, sağlıklı bir kahvaltı önerilerinde bulunuyor.

İştahı dengelemek için öneriler

Küçük egzersizler ve bol sıvı tüketiminin iştahı kontrol altında tutmada önemli olduğunu belirten Kinaş, özellikle şeker tüketimine dikkat çekiyor. Bayram ziyaretlerinde şekerli ve hamur işi ikramların kontrollü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Sağlıklı ve rahat bir süreç için öneriler

Son olarak, rahat bir bayram geçirmek için yoğun sporlardan kaçınılması gerektiğini belirten Kinaş, hafif tempolu yürüyüşlerin tercih edilmesini öneriyor.