Karabük Yenice'de meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kapandı, belediye ekipleri harekete geçti!

Karabük'ün kuzeydoğusundaki Yenice ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen heyelan, ana yolun ulaşıma kapanmasına sebep oldu.

Güvenlik önlemleri alındı

Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik tedbirlerini aldı ve heyelanın yarattığı tehlikeleri en aza indirmek için çalışmalara başladı.

Olayda can kaybı yok

Heyelan sonrası yaşanan olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yetkililerin hızlı müdahalesiyle olası can kaybı önlendi.

Belediye Başkanı Açıkladı

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, sosyal medya hesaplarından ekiplerin heyelan nedeniyle kapanan yolu trafiğe açacaklarını duyurdu.

Çalışmalar hızla başladı

Belediye ekipleri, heyelanın yarattığı yolu açmak için hızla çalışmalara başladı ve sürecin en kısa zamanda tamamlanması için çaba sarf ediyor.