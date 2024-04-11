Karabük Yenice'de meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kapandı, belediye ekipleri harekete geçti!

Karabük'ün kuzeydoğusundaki Yenice ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen heyelan, ana yolun ulaşıma kapanmasına sebep oldu.
Güvenlik önlemleri alındı
Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik tedbirlerini aldı ve heyelanın yarattığı tehlikeleri en aza indirmek için çalışmalara başladı.
Olayda can kaybı yok
Heyelan sonrası yaşanan olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yetkililerin hızlı müdahalesiyle olası can kaybı önlendi.
Belediye Başkanı Açıkladı
Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, sosyal medya hesaplarından ekiplerin heyelan nedeniyle kapanan yolu trafiğe açacaklarını duyurdu.
Çalışmalar hızla başladı
Belediye ekipleri, heyelanın yarattığı yolu açmak için hızla çalışmalara başladı ve sürecin en kısa zamanda tamamlanması için çaba sarf ediyor.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.