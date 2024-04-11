2024 Ramazan Bayramı'nda Batı Karadeniz'in saklı cennetlerini keşfedin!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, tatil planları yapmaya başladınız mı? 9 gün sürecek bu uzun tatil, Bolu ve çevresindeki saklı cennetleri keşfetmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Maşukiye: Doğa ile iç içe bir kaçamak

Kocaeli'nin huzur dolu köşesi Maşukiye, doğaseverler için kaçırılmayacak bir durak. İstanbul, Ankara ve İzmir'e yakınlığı ile dikkat çeken bu bölge, lezzetli yemekleri ve butik otelleri ile de öne çıkıyor. Kiremitte alabalık ve umaç çorbası gibi yöresel lezzetler, Maşukiye ziyaretinizde mutlaka denemeniz gereken tatlar arasında.

Akçakoca: Deniz, tarih ve doğanın buluşma noktası

Düzce'nin incisi Akçakoca, Batı Karadeniz'in tarihi ve doğal güzelliklerle bezeli bir beldesi. Deniz turizminin yanı sıra, tarihi kaleleri ve doğal güzellikleri ile de ziyaretçilerini büyüleyen Akçakoca, kısa ve uzun tatiller için ideal bir seçenek sunuyor.

Horma Kanyonu: Doğanın mucizesi

Kastamonu'nun gizli kalmış cenneti Horma Kanyonu, Türkiye'nin en etkileyici yürüyüş parkurlarından birine ev sahipliği yapıyor. 3 kilometrelik ahşap yürüyüş yolu boyunca karşılaşacağınız manzaralar, doğanın mucizelerini gözler önüne seriyor. Yürüyüşün sonunda sizi bekleyen Ilıca Şelalesi, bu maceranın ödülü gibi.

Sapanca: İstanbul'a yakın bir doğa harikası

İstanbul'a yakınlığı ile bilinen Sapanca, doğa ile baş başa kalmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası. Sapanca Gölü çevresindeki bungalovlar ve doğa yürüyüşü rotaları, huzurlu ve serin bir yaz tatili için birebir.

Lezzet Durakları: Maşukiye ve Akçakoca

Maşukiye ve Akçakoca, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sundukları eşsiz lezzetlerle de tatilcilerin gözdesi. Kandıra pidesinden kavurmaya, hoşmerimden alabalığa kadar pek çok lezzeti bu bölgelerde tadabilirsiniz.

Tarihi ve Doğal Keşifler: Akçakoca ve Horma Kanyonu

Akçakoca'nın tarihi kaleleri ve Horma Kanyonu'nun doğal güzellikleri, tarih ve doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen değerler. Bu bölgeler, tatilinize kültürel bir boyut eklemek isteyenler için mükemmel alternatifler sunuyor.

Sapanca'da huzurlu bir tatil

Sapanca, doğa yürüyüşleri ve göl etrafında yapılacak piknikler için mükemmel bir mekan. Bungalovlarda konaklayarak doğanın tadını çıkarabilir, stresten uzak bir tatil geçirebilirsiniz.