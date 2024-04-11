Bolu’nun altın kızları Türkiye şampiyonluğunu ikinci kez kucakladı

Mersin Toroslar, 3-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 200 sporcunun katılım gösterdiği bu önemli organizasyonda, gözler Bolu’dan genç kadınlar kategorisinde mücadele eden "Altın Kızlar" lakaplı Merve Çakıroğlu ve Süeda Can ikilisine çevrildi.

Çakıroğlu ve Can ikinci kez zirvede

Türkiye Bocce Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan bu çekişmeli şampiyonada, Merve Çakıroğlu ve Süeda Can ikilisi, genç kadınlar kategorisinde ikinci kez Türkiye şampiyonu olarak tarihe geçti. Bu başarılarıyla, Altın Kızlar, üst üste ikinci kez altın madalyanın sahibi oldular ve Bolu’da istikrarın simgesi haline geldiler.

Çakıroğlu ve Can'dan madalya yağmuru

Şampiyonanın bireysel kategorilerinde de başarılarıyla dikkat çeken sporcular, madalya koleksiyonlarını genişletti. Merve Çakıroğlu, altın nokta disiplininde Türkiye ikincisi olurken, Süeda Can ise basamak disiplininde Türkiye üçüncülüğünü elde etti. İki sporcu toplamda dört madalya kazanarak, müsabakalarda Bolu’yu en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadı.

Sporcuların gözünden şampiyonluk

Merve Çakıroğlu ve Süeda Can, bu başarılarıyla ilgili duygularını, "İki sene üst üste kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, arkasında çok çalışmanın ve emeğin olduğu bir sürecin ürünü. Bir sonraki şampiyonalarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" sözleriyle paylaştı.