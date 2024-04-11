Boluspor yönetimi ve futbolcular, bayramlaşma töreninde buluştu

Boluspor, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde kulüp tesislerinde anlamlı bir bayramlaşma töreni düzenledi. Bu özel günde, kulüp Başkanı Savaş Abak, eski başkanlar, siyasiler, ve sporcuların yoğun katılımıyla birlikte Boluspor ailesi bir araya geldi.

Yüksek profil katılım

Bayramlaşma törenine, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, Bolu Belediye Başkanvekili Süleyman Can, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Durak, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir gibi önemli isimler katıldı. Bu katılımla birlikte, tören Bolu spor ve siyaset camiasını buluşturan önemli bir etkinlik oldu.

Birlik ve beraberlik mesajları

Törende konuşan İsmail Akgül, Boluspor'un Bolu için önemine değinerek birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara ulaşma temennisinde bulundu. Kulüp Başkanı Savaş Abak ise, Boluspor camiasının bayramını kutlayıp, barış ve huzur dolu günler diledi.

Abak'tan gelecek vizyonu

Başkan Abak, Boluspor'un deneyimli bir takım olduğuna ve ligin geri kalanında oynanacak maçların önemine değinerek, kulübün üst sıralara tırmanma hedeflerini ve karşılaşılan zorlukları paylaştı. Takımın ve yönetimin birlikte aşamayacağı hiçbir sorun olmadığını vurguladı.

Tesis ve altyapı vurgusu

Abak, göreve geldikleri günden bu yana altyapıdan tesislere kadar birçok alanda yapılan iyileştirmelere dikkat çekti. Boluspor'un geçmişten gelen sorunlarına rağmen, bahaneye sığınmadan ilerlemeye devam ettiklerini belirtti.

Son söz sporcuların

Ligde kalan maçların önemini vurgulayan Abak, takımın ve şehrin play-off hedefine ulaşmayı hak ettiğini söyledi. Başarının anahtarının futbolcuların elinde olduğunu ifade ederek, takıma güveninin tam olduğunu belirtti.