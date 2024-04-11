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Boluspor yönetimi ve futbolcular, bayramlaşma töreninde buluştu

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Boluspor kulübü, Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlediği törende Bolu'nun siyasi ve spor dünyasını bir araya getirdi. Kulüp Başkanı Savaş Abak ve diğer önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Boluspor yönetimi ve futbolcular, bayramlaşma töreninde buluştu mask
Boluspor yönetimi ve futbolcular, bayramlaşma töreninde buluştu
Boluspor yönetimi ve futbolcular, bayramlaşma töreninde buluştu
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Boluspor, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde kulüp tesislerinde anlamlı bir bayramlaşma töreni düzenledi. Bu özel günde, kulüp Başkanı Savaş Abak, eski başkanlar, siyasiler, ve sporcuların yoğun katılımıyla birlikte Boluspor ailesi bir araya geldi.

Boluspor yönetimi ve futbolcular, bayramlaşma töreninde buluştu

Yüksek profil katılım

Bayramlaşma törenine, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, Bolu Belediye Başkanvekili Süleyman Can, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Durak, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir gibi önemli isimler katıldı. Bu katılımla birlikte, tören Bolu spor ve siyaset camiasını buluşturan önemli bir etkinlik oldu.

Boluspor yönetimi ve futbolcular, bayramlaşma töreninde buluştu

Birlik ve beraberlik mesajları

Törende konuşan İsmail Akgül, Boluspor'un Bolu için önemine değinerek birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara ulaşma temennisinde bulundu. Kulüp Başkanı Savaş Abak ise, Boluspor camiasının bayramını kutlayıp, barış ve huzur dolu günler diledi.

Boluspor yönetimi ve futbolcular, bayramlaşma töreninde buluştu

Abak'tan gelecek vizyonu

Başkan Abak, Boluspor'un deneyimli bir takım olduğuna ve ligin geri kalanında oynanacak maçların önemine değinerek, kulübün üst sıralara tırmanma hedeflerini ve karşılaşılan zorlukları paylaştı. Takımın ve yönetimin birlikte aşamayacağı hiçbir sorun olmadığını vurguladı.

Boluspor yönetimi ve futbolcular, bayramlaşma töreninde buluştu

Tesis ve altyapı vurgusu

Abak, göreve geldikleri günden bu yana altyapıdan tesislere kadar birçok alanda yapılan iyileştirmelere dikkat çekti. Boluspor'un geçmişten gelen sorunlarına rağmen, bahaneye sığınmadan ilerlemeye devam ettiklerini belirtti.

Boluspor yönetimi ve futbolcular, bayramlaşma töreninde buluştu

Son söz sporcuların

Ligde kalan maçların önemini vurgulayan Abak, takımın ve şehrin play-off hedefine ulaşmayı hak ettiğini söyledi. Başarının anahtarının futbolcuların elinde olduğunu ifade ederek, takıma güveninin tam olduğunu belirtti.

# ramazan bayramı, belediye, İsmail Akgül, Bolu milletvekili, eğitim, Boluspor, Süleyman Can

11 Nis 2024 - 17:16 Bolu- Spor

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