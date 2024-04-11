Sakaryaspor – Boluspor maçının ardından PFDK’dan Boluspor’a rekor ceza!

Trendyol 1. Lig'in heyecanla takip edilen mücadelelerinden biri olan Sakaryaspor – Boluspor karşılaşması, saha içi ve dışı olaylarıyla gündeme damga vurdu. 06 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen bu kritik mücadele sonrası, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) olaylara müdahale etti ve her iki kulübe cezalarını açıkladı.

Taraftarların olumsuz davranışları

Karşılaşma sonrasında, özellikle taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar dikkat çekti. PFDK, bu olayları ciddiyetle ele alarak Boluspor taraftarlarının yaptığı tezahüratlar nedeniyle misafir tribün olarak belirlenen 229 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik biletlerinin bir sonraki deplasman maçında bloke edilmesine karar verdi. Sakaryaspor taraftarlarının benzer eylemleri ise Batı Alt Tribün 131 numaralı blokta yer alan seyircilere yönelik benzer bir ceza ile sonuçlandı.

Boluspor'a para cezası ve taraftar yaptırımı

Boluspor kulübü, hem saha olayları hem de taraftarların çirkin tezahüratları nedeniyle toplamda 91.000 TL para cezasına çarptırıldı. Özellikle misafir tribün taraftarlarının aynı sezon içinde üçüncü kez benzer eylemleri gerçekleştirmesi, cezanın ağırlaşmasında önemli bir etken oldu.

Sakaryaspor taraftarlarına giriş engeli

Sakaryaspor A.Ş. ise, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle, elektronik bilet sistemi üzerinden Batı Alt Tribün 131 numaralı blokta yer alan seyircilerin bir sonraki ev sahibi olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi yönünde cezalandırıldı.