Bolu Belediyesi’nin Çıkınlar ’da yaptığı park adeta katledildi

Bolu'nun Çıkınlar Mahallesi, son dönemde yaşanan trajik bir olayla sarsıldı. Yerel yönetimin çabalarıyla mahalleye kazandırılan yeni çocuk parkı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından acımasızca kundaklandı. Bu olay, hem yerel halkı hem de yetkilileri derinden etkiledi.

Bu nasıl bir acımasızlık!

Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Rasim Özdemir, yangının ardındaki sebepler üzerine dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, kundaklamanın seçim sonuçlarıyla bağlantılı olabileceğini ima etti. Faillerin gerçek niyeti meçhul kalmakla birlikte, Özdemir, bu tür eylemlerin şehrin değerlerine ve vatandaşlık ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.

Gece yarısı yangını ve 1 milyon TL masraf

Olay, gece yarısı meydana geldi. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alsa da park büyük zarar gördü. Yangının kasıtlı olarak, benzin gibi yanıcı maddeler kullanılarak çıkarıldığı belirlendi ve yaklaşık 1 Milyon TL'lik hasarın oluştuğu tahmin ediliyor.

Çocukların neşesi kül oldu

"Çocuk parkından ne istediniz?" diyerek tepkisini dile getiren Rasim Özdemir, belediye olarak bu tür vandalizm eylemlerine karşı önlem alacaklarını ve zarar gören parkın en kısa sürede onarılacağını belirtti. Kundaklama sonucu zarar gören oyun grupları da yenileriyle değiştirilecek.

Devam eden soruşturma

Bolu Emniyet Müdürlüğü, kundaklama ile ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı. Olayın faillerinin kimliklerinin belirlenmesi ve kundaklamanın arkasındaki gerçek motivasyonun ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Herkes tepkili

Bolu halkı, yaşanan bu trajedi karşısında birlik ve beraberlik içinde. Parkların, şehrin can damarları olduğuna ve bu tür yıkıcı eylemlerin kabul edilemez olduğuna vurgu yapılıyor. Ayrıca, suçluların adalet önünde hesap vermesi için çağrıda bulunuluyor.