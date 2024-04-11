- Güncel

Bolu Belediyesi’nin Çıkınlar ’da yaptığı park adeta katledildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'nun Çıkınlar Mahallesi'nde yapılan yeni çocuk parkı, kimliği meçhul kişi ya da kişilerce kundaklandı. Belediye Sözcüsü Rasim Özdemir olayla ilgili detayları paylaştı. Bolu halkı, bu anlamsız vandalizm karşısında adalet çağrısında bulunuyor.

Bolu Belediyesi’nin Çıkınlar ’da yaptığı park adeta katledildi mask
Bolu Belediyesi’nin Çıkınlar ’da yaptığı park adeta katledildi
Bolu Belediyesi’nin Çıkınlar ’da yaptığı park adeta katledildi
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'nun Çıkınlar Mahallesi, son dönemde yaşanan trajik bir olayla sarsıldı. Yerel yönetimin çabalarıyla mahalleye kazandırılan yeni çocuk parkı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından acımasızca kundaklandı. Bu olay, hem yerel halkı hem de yetkilileri derinden etkiledi.

Bolu Belediyesi’nin Çıkınlar ’da yaptığı park adeta katledildi

Bu nasıl bir acımasızlık!

Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Rasim Özdemir, yangının ardındaki sebepler üzerine dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, kundaklamanın seçim sonuçlarıyla bağlantılı olabileceğini ima etti. Faillerin gerçek niyeti meçhul kalmakla birlikte, Özdemir, bu tür eylemlerin şehrin değerlerine ve vatandaşlık ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.

Bolu Belediyesi’nin Çıkınlar ’da yaptığı park adeta katledildi

Gece yarısı yangını ve 1 milyon TL masraf

Olay, gece yarısı meydana geldi. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alsa da park büyük zarar gördü. Yangının kasıtlı olarak, benzin gibi yanıcı maddeler kullanılarak çıkarıldığı belirlendi ve yaklaşık 1 Milyon TL'lik hasarın oluştuğu tahmin ediliyor. 

Bolu Belediyesi’nin Çıkınlar ’da yaptığı park adeta katledildi

Çocukların neşesi kül oldu

"Çocuk parkından ne istediniz?" diyerek tepkisini dile getiren Rasim Özdemir, belediye olarak bu tür vandalizm eylemlerine karşı önlem alacaklarını ve zarar gören parkın en kısa sürede onarılacağını belirtti. Kundaklama sonucu zarar gören oyun grupları da yenileriyle değiştirilecek.

Bolu Belediyesi’nin Çıkınlar ’da yaptığı park adeta katledildi

Devam eden soruşturma

Bolu Emniyet Müdürlüğü, kundaklama ile ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı. Olayın faillerinin kimliklerinin belirlenmesi ve kundaklamanın arkasındaki gerçek motivasyonun ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Bolu Belediyesi’nin Çıkınlar ’da yaptığı park adeta katledildi

Herkes tepkili

Bolu halkı, yaşanan bu trajedi karşısında birlik ve beraberlik içinde. Parkların, şehrin can damarları olduğuna ve bu tür yıkıcı eylemlerin kabul edilemez olduğuna vurgu yapılıyor. Ayrıca, suçluların adalet önünde hesap vermesi için çağrıda bulunuluyor.

# Bolu, Bolu haberleri, Bolu sondakika, Rasim Özdemir, oyun parkı, kundaklama, Çıkınlar Mahallesi, çocuk parkı, Bolu Belediyesi, belediye, olay, çocuk

11 Nis 2024 - 21:35 Bolu/ Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL