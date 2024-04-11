15 Nisan’da gökyüzünde gördüklerinize inanamayacaksınız

Ayın dört muhteşem evresi
Nisan ayında, Ay'ın dört büyüleyici evresine şahit olacağız: 2 Nisan'da sondördün, 8 Nisan'da yeniay, 15 Nisan'da ilkdördün ve 24 Nisan'da dolunay. Bu dönemler, gökyüzü gözlemciliği için benzersiz fırsatlar sunuyor.
Ay'ın mesafe dansı: Enberi'den Enöte'ye
7 Nisan'da Ay, enberi konumunda Dünya'ya en yakın noktada olacak ve 20 Nisan'da enöte konumuna ulaşarak en uzak mesafeye erişecek. Bu, Ay'ın boyut ve parlaklığında gözle görülür değişikliklere yol açar.
Nisan ayında gezegen gözlemleri
Bolu'da ve dünya genelinde gökyüzü meraklıları, Merkür'den Neptün'e kadar gezegenlerin göz alıcı hareketlerini izleyebilecekler. Her bir gezegen, farklı takımyıldızlarında ve zamanlarda en iyi gözlem noktalarını sunacak.
Merkür'ün gökyüzünde parlayışı
Nisan boyunca Balık takımyıldızında yer alacak olan Merkür, ay sonunda gün doğumundan önce batıda parlayarak gözlemlenebilir olacak. Bu dönem, Merkür'ün 1.4 kadir parlaklıkla göz kamaştıracağı zaman.
Venüs'ün gizli güzelliği
Venüs, Nisan'ın başlarında gün doğumundan hemen önce doğacak ve Balina'dan Balık takımyıldızına geçiş yapacak. Ancak, ay boyunca çoğunlukla gözlemlenemeyecek.
Mars ve Jüpiter'in gökyüzündeki buluşması
Mars, ayın ilk yarısında Kova'dan Balık'a geçerken, Jüpiter ayın başlarında kısa bir süre için gözlemlenebilecek. Her iki gezegen de gökyüzünde etkileyici manzaralar sunacak.
Uzaktaki Güzellikler: Satürn, Uranüs, Neptün
Kova'da Satürn, Koç'ta Uranüs ve Balık'ta Neptün, gözlem için özel teleskoplar gerektirecek kadar Güneş'e yakın konumda olacak. Bu gezegenler, gökyüzünün derinliklerindeki gizemli güzellikleri temsil ediyor.
Nisan'ın göz alıcı olayı: Lyrid Meteor Yağmuru
22 Nisan gecesi, Bolu'da ve dünyanın dört bir yanında gökyüzü gözlemcileri, saatte 20 meteorun büyüleyici dansını izleyebilecekler. Lyrid meteor yağmuru, Nisan ayının gökyüzü gözlemleri için mutlaka izlenmesi gereken bir olay.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.