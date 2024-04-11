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15 Nisan’da gökyüzünde gördüklerinize inanamayacaksınız

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Nisan 2024 gökyüzünde neler olacak? Satürn, Uranüs, Neptün, Ay, Jupiter görüntüleri… Bolu'da gözlemleyebileceğiniz ay evreleri ve gezegenler. Bolu ve çevresindeki gökyüzü gözlemcileri için 15 Nisan 2024'te kaçırılmaması gereken gökyüzü olayları! Haberimizde…

15 Nisan’da gökyüzünde gördüklerinize inanamayacaksınız mask
15 Nisan’da gökyüzünde gördüklerinize inanamayacaksınız
15 Nisan’da gökyüzünde gördüklerinize inanamayacaksınız
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Ayın dört muhteşem evresi

Nisan ayında, Ay'ın dört büyüleyici evresine şahit olacağız: 2 Nisan'da sondördün, 8 Nisan'da yeniay, 15 Nisan'da ilkdördün ve 24 Nisan'da dolunay. Bu dönemler, gökyüzü gözlemciliği için benzersiz fırsatlar sunuyor.

15 Nisan’da gökyüzünde gördüklerinize inanamayacaksınız

Ay'ın mesafe dansı: Enberi'den Enöte'ye

7 Nisan'da Ay, enberi konumunda Dünya'ya en yakın noktada olacak ve 20 Nisan'da enöte konumuna ulaşarak en uzak mesafeye erişecek. Bu, Ay'ın boyut ve parlaklığında gözle görülür değişikliklere yol açar.

15 Nisan’da gökyüzünde gördüklerinize inanamayacaksınız

Nisan ayında gezegen gözlemleri

Bolu'da ve dünya genelinde gökyüzü meraklıları, Merkür'den Neptün'e kadar gezegenlerin göz alıcı hareketlerini izleyebilecekler. Her bir gezegen, farklı takımyıldızlarında ve zamanlarda en iyi gözlem noktalarını sunacak.

15 Nisan’da gökyüzünde gördüklerinize inanamayacaksınız

Merkür'ün gökyüzünde parlayışı

Nisan boyunca Balık takımyıldızında yer alacak olan Merkür, ay sonunda gün doğumundan önce batıda parlayarak gözlemlenebilir olacak. Bu dönem, Merkür'ün 1.4 kadir parlaklıkla göz kamaştıracağı zaman.

15 Nisan’da gökyüzünde gördüklerinize inanamayacaksınız

Venüs'ün gizli güzelliği

Venüs, Nisan'ın başlarında gün doğumundan hemen önce doğacak ve Balina'dan Balık takımyıldızına geçiş yapacak. Ancak, ay boyunca çoğunlukla gözlemlenemeyecek.

15 Nisan’da gökyüzünde gördüklerinize inanamayacaksınız

Mars ve Jüpiter'in gökyüzündeki buluşması

Mars, ayın ilk yarısında Kova'dan Balık'a geçerken, Jüpiter ayın başlarında kısa bir süre için gözlemlenebilecek. Her iki gezegen de gökyüzünde etkileyici manzaralar sunacak.

Uzaktaki Güzellikler: Satürn, Uranüs, Neptün

Kova'da Satürn, Koç'ta Uranüs ve Balık'ta Neptün, gözlem için özel teleskoplar gerektirecek kadar Güneş'e yakın konumda olacak. Bu gezegenler, gökyüzünün derinliklerindeki gizemli güzellikleri temsil ediyor.

Nisan'ın göz alıcı olayı: Lyrid Meteor Yağmuru

22 Nisan gecesi, Bolu'da ve dünyanın dört bir yanında gökyüzü gözlemcileri, saatte 20 meteorun büyüleyici dansını izleyebilecekler. Lyrid meteor yağmuru, Nisan ayının gökyüzü gözlemleri için mutlaka izlenmesi gereken bir olay.

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11 Nis 2024 - 22:00 Bolu/ Bolu- Çevre

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