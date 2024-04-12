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Bolulu Hakem Batuhan Topçu, Osmaniyespor-Bayburt maçını yönetecek

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14 Nisan'da Osmaniyespor ve Bayburt Özel İdare Spor arasında oynanacak TFF 3. Lig maçında Bolulu hakem Batuhan Topçu düdük çalacak. Maç, küme düşme tehlikesi yaşayan Bayburt için büyük önem taşıyor.

Bolulu Hakem Batuhan Topçu, Osmaniyespor-Bayburt maçını yönetecek mask
Bolulu Hakem Batuhan Topçu, Osmaniyespor-Bayburt maçını yönetecek
Bolulu Hakem Batuhan Topçu, Osmaniyespor-Bayburt maçını yönetecek
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 3. Lig'in 28. haftasında oynanacak olan kritik Osmaniyespor - Bayburt Özel İdare Spor maçı için hakem atamalarını yaptı. Bu önemli karşılaşmada Bolu bölgesinden genç ve başarılı hakem Batuhan Topçu görev alacak. Maç, 14 Nisan Pazar günü Osmaniye'nin 7 Ocak Stadı'nda saat 15:00'de başlayacak.

Bolulu Hakem Batuhan Topçu, Osmaniyespor-Bayburt maçını yönetecek

Karşılaşmanın hakem kadrosu

Osmaniyespor Futbol Kulübü ile Bayburt Özel İdare Spor arasındaki maçta, hakemlik görevini Evren Aydoğan üstlenecek. Aydoğan'ın yardımcılıklarını ise Bolu Batuhan Topçu ile Okan Delier yapacak.

Bolulu Hakem Batuhan Topçu, Osmaniyespor-Bayburt maçını yönetecek

Maçın kritik önemi ve ligdeki durum

Osmaniyespor ve Bayburt Özel İdare Spor arasında oynanacak bu maç, lig sıralaması için büyük önem taşıyor. Bayburt Özel İdare Spor, 19 puanla 13. sırada yer alarak küme düşme hattına yakın bir konumda bulunurken, Osmaniyespor ise 29 puanla 10. sırada daha rahat bir pozisyonda. Bayburt'un bu maçı kazanması, küme düşme tehlikesini azaltma adına kritik bir öneme sahip.

Bolulu Hakem Batuhan Topçu, Osmaniyespor-Bayburt maçını yönetecek

Hakem Batuhan Topçu kimdir?

Batuhan Topçu, Bolu bölgesinden yetişen genç ve yetenekli bir hakem olarak tanınıyor. Spor kariyerinde önemli bir yükseliş gösteren Topçu, bu zorlu maçta görev alarak deneyimlerine değerli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Bolu, futbol hakemliği konusunda Türkiye'nin dört bir yanına yeteneklerini göndermeye devam ediyor.

Bolulu Hakem Batuhan Topçu, Osmaniyespor-Bayburt maçını yönetecek

Maç detayları ve beklentiler

14 Nisan'da Osmaniye'nin 7 Ocak Stadı'nda gerçekleşecek olan bu maç, her iki takım için de sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Futbolseverler, Bolulu hakem Batuhan Topçu'nun yöneteceği bu maçta kıyasıya bir mücadele bekliyorlar.

  

# Türkiye

12 Nis 2024 - 15:02 Bolu- Spor

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