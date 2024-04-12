Boluspor ile Ümraniyespor 15. randevuda

Bolu Atatürk Stadyumu, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor ve Ümraniyespor'un 15. kez karşılaşacakları zorlu mücadeleye ev sahipliği yapacak. Boluspor, 30. hafta müsabakası için Ümraniyespor'u ağırlayacak. Maç yarın saat 16.00'da başlayacak ve her iki takım için de kritik öneme sahip.

15. Randevu

Boluspor, ligde şu ana kadar elde ettiği 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle toplamda 43 puan kazanarak 9. sırada yer alıyor. Diğer yandan Ümraniyespor, 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 34 puan toplamış ve 11. sırada bulunuyor. İki takım arasında geçmişte oynanan 14 maçta Boluspor 6 kez, Ümraniyespor ise 5 kez galip gelirken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu rekabette Boluspor toplam 19 gol atarken, Ümraniyespor 17 golle karşılık verdi.

Boluspor'un iç saha karnesi

Bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçta Boluspor, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle toplam 21 puan toplayarak iç sahada 10. sırada yer alıyor. Takım, iç sahada oynadığı son maçta Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçın hakem kadrosu

Bu önemli karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Gültekin'in yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Kemal Mavi yapacakken, maçın dördüncü hakemi Sercan Karaca olacak.