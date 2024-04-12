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Boluspor – Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

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13 Nisan Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Boluspor - Ümraniyespor karşılaşması, playoff yarışında büyük önem taşıyor. Bu heyecan dolu maçı kaçırmayın, maçı canlı izleyin!

Boluspor – Ümraniyespor maçı hangi kanalda? mask
Boluspor – Ümraniyespor maçı hangi kanalda?
Boluspor – Ümraniyespor maçı hangi kanalda?
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Trendyol 1. Lig’in 30. haftası, futbolseverler için büyük bir heyecanı beraberinde getiriyor. Boluspor, kendi evinde, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Ümraniyespor’u ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma, 13 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Play-off potasına girmek isteyen her iki takım için de kritik bir öneme sahip olan bu maç, futbolseverleri ve analistleri ekran başına kilitleyecek.

Boluspor – Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Güncel performanslar ve geçmiş rekabet

Boluspor, şu anda ligde 9. sırada bulunuyor. Toplamda 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgiyle 43 puan toplayan ekip, iç sahada oynadığı maçlardan 21 puan çıkardı. Öte yandan, Ümraniyespor ise 11. sırada yer alıyor ve 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 34 puan toplamış durumda. İki takım arasındaki geçmiş maçlarda, Boluspor 6 kez galip gelirken, Ümraniyespor 5 kez üstünlük sağladı ve 3 maç berabere sonuçlandı.

Boluspor – Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Maçın canlı yayın detayları

Futbolseverler, bu zorlu karşılaşmayı TRT Spor ve Bein 1 Max kanalları üzerinden canlı olarak izleyebilecekler. Maçın başlama saati 16.00. Maçı, hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Gültekin'e, yardımcı hakem olarak Kemal Elmas ve Kemal Mavi eşlik edecek, dördüncü hakem ise Sercan Karaca olacak.

Boluspor – Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Önemli anlar ve beklentiler

Play-off yarışını sürdürmek isteyen her iki takım da bu maçta kritik puanlar arayacak. Boluspor, iç sahadaki son performansını unutturmak ve yeniden çıkış yakalamak istiyor. Ümraniyespor ise deplasmanda puan ya da puanlarla ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu maç, her iki takım için de sezonun geri kalan bölümü adına belirleyici olacak.

Boluspor – Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

# Boluspor

12 Nis 2024 - 16:09 Bolu- Spor

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