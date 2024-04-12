Boluspor – Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 30. haftası, futbolseverler için büyük bir heyecanı beraberinde getiriyor. Boluspor, kendi evinde, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Ümraniyespor’u ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma, 13 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Play-off potasına girmek isteyen her iki takım için de kritik bir öneme sahip olan bu maç, futbolseverleri ve analistleri ekran başına kilitleyecek.
Güncel performanslar ve geçmiş rekabet
Boluspor, şu anda ligde 9. sırada bulunuyor. Toplamda 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgiyle 43 puan toplayan ekip, iç sahada oynadığı maçlardan 21 puan çıkardı. Öte yandan, Ümraniyespor ise 11. sırada yer alıyor ve 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 34 puan toplamış durumda. İki takım arasındaki geçmiş maçlarda, Boluspor 6 kez galip gelirken, Ümraniyespor 5 kez üstünlük sağladı ve 3 maç berabere sonuçlandı.
Maçın canlı yayın detayları
Futbolseverler, bu zorlu karşılaşmayı TRT Spor ve Bein 1 Max kanalları üzerinden canlı olarak izleyebilecekler. Maçın başlama saati 16.00. Maçı, hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Gültekin'e, yardımcı hakem olarak Kemal Elmas ve Kemal Mavi eşlik edecek, dördüncü hakem ise Sercan Karaca olacak.
Önemli anlar ve beklentiler
Play-off yarışını sürdürmek isteyen her iki takım da bu maçta kritik puanlar arayacak. Boluspor, iç sahadaki son performansını unutturmak ve yeniden çıkış yakalamak istiyor. Ümraniyespor ise deplasmanda puan ya da puanlarla ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu maç, her iki takım için de sezonun geri kalan bölümü adına belirleyici olacak.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.