Boluspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor

Fenerbahçe U19 takımı, Türkiye Futbol Elit A Ligi'nin 20. haftasında Boluspor ile Bolu'da kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli gençler, liderliği pekiştirmek amacıyla Cumartesi günü saat 12:00'de Boluspor'un ev sahipliği yapacağı Karaçayır Stadı'nda sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, zirveyi hedefliyor

Fenerbahçe U19, bu sezon Elit A Ligi'nde gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekiyor. 17 maç sonunda topladıkları 39 puanla ligde zirvede yer alan genç Fenerbahçe, rakip filelere gönderdiği 49 golle ligde en golcü takım ünvanını da koruyor. Boluspor ise 17 maçta topladığı 17 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor.

Boluspor ile zorlu mücadele

Karaçayır’da oynanacak mücadele, hem Boluspor için hem de Fenerbahçe U19 için kritik öneme sahip. Ev sahibi Boluspor, ligdeki konumunu iyileştirmek için sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Öte yandan, sarı-lacivertliler liderliği sağlamlaştırmak ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Maçın hakem kadrosu belli oldu

Elit A Ligi'nin heyecanla beklenen bu karşılaşmasını deneyimli hakem Ömer Faruk Kılıç yönetecek. Kılıç'ın yardımcıları ise Hakan Erkan ve Özkan Elikkaya olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yalın Kılıç olarak açıklandı.

Bolu'da futbol şöleni

Fenerbahçe U19'un bu sezonki performansı, futbolseverleri heyecanlandırıyor. Ligin en çok gol atan takımı olması ve liderlik mücadelesindeki istikrarı, bu maça olan ilgiyi daha da artırıyor. Futbol tutkunları, Cumartesi günü Bolu Karaçayır'da unutulmaz bir futbol şöleni bekliyor.