Denizdeki Gizemli Cisim Ekipleri Alarma Geçirdi!

Vatandaşların İhbarı Üzerine Harekete Geçildi

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan ihbar üzerine, gözlemlenen cismin ne olduğunun tespiti için kıyıdan itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri derhal devreye girdi. İlk etapta, denizde sürüklenen cismin ne olabileceği konusunda net bir bilgi sahibi olunamadı.

Sahil Güvenlik Müdahalesi

Olay yerine yaklaşık olarak 2 kilometre açıkta ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, yapılan dikkatli gözlemler sonucu cismin bir plastik bot olduğunu ve botun üzerinde balık tutan bir kişinin bulunduğunu belirledi. Şahsın sağlık durumunun yerinde olduğu ve herhangi bir tehlike içerisinde olmadığı tespit edildi.

Asılsız Alarm Son Buldu

Sahil Güvenlik botu tarafından yapılan kontrollerin ardından durum, kıyıda bekleyen polis ekiplerine bildirildi.